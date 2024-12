IS-aanhanger die vijftien jaar cel kreeg voor beramen aanslag, tot twee keer toe met drugs betrapt in Brugse gevangenis

Een 25-jarige Tsjetsjeen uit Menen heeft zes maanden cel gekregen nadat hij tot twee keer toe betrapt werd met drugs in de Brugse gevangenis. Daar zit Abubakar S. vijftien jaar cel uit voor zijn deelname aan activiteiten van terreurgroep IS.

Op 7 februari troffen cipiers in de cel van S. 0,17 gram hasj aan op de rand van een prikbord. De twintiger bekende meteen dat de drugs van hem waren. Op 13 april sloeg de metaaldetector tot twee keer toe alarm toen S. er langs passeerde. Bij de daaropvolgende controle werd opnieuw een kleine hoeveelheid hasj aangetroffen in een pakje sigaretten.

Voor het drugsbezit werd Abubakar S. voor de Brugse rechtbank gedaagd, maar hij kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank veroordeelde hem bij verstek tot zes maanden effectieve celstraf.

In september werd S. samen met zijn vrouw, broer en neef veroordeeld voor deelname aan activiteiten van terreurgroep IS. S. en zijn partner hadden concrete plannen om moordaanslagen te plegen op de NAVO, een politiekantoor, een homobar en bepaalde wijken in Antwerpen. Abubakar S. tekende intussen beroep aan tegen zijn veroordeling. (AFr)