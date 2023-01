Grotendeels voorwaardelijke straf voor vrienden voor cannabishandel

Twee vrienden uit Vichte (Anzegem) liepen voor de correctionele rechtbank in Kortrijk voorwaardelijke celstraffen van 10 tot 15 maanden op voor cannabishandel. Beiden maakten duidelijk dat ze geen grote dealers waren en de opbrengst diende om hun eigen verslaving of kosten te financieren.

Op 25 juni 2021 merkte een politiepatrouille Frederik B. (45) op omdat hij een sterke cannabisgeur verspreidde. Hij was een joint aan het roken. De huiszoeking die volgde leverde nog 100 gram cannabis, 19 gram speed en 9 cannabisplanten op. “Voor eigen gebruik”, wou hij de agenten doen geloven. Later moest hij toegeven dat hij ook wel wat aan vrienden verkocht, zo’n 50 gram per maand. Jeugdvriend M.N. bekende dat hij ‘vier of vijf keer’ cannabis meebracht voor B. en het aan 1 euro per gram verkocht ‘om de kosten voor de brandstof te dekken.’

Drugsbegeleiding

B. gebruikt al cannabis sinds zijn 14de. “Hij was een tijdlang dakloos, maar nu volgt hij drugsbegeleiding en heeft hij een vast adres”, stipte zijn advocaat de positieve punten aan. Hij gaf wel toe dat van de drugs afraken een proces van vallen en opstaan is, getuige een interventie op 24 oktober 2022. Toen kon B. halfnaakt door de politie aangetroffen worden terwijl hij onder invloed rare geluiden maakte en woorden brabbelde. Opnieuw kon voor ruim 300 gram cannabisplanten in zijn woning gevonden worden.

Als hij zich aan enkele voorwaarden houdt, blijft zijn celstraf van 15 maanden en boete van 8.000 euro voorwaardelijk. Duizend euro drugsgeld is hij wél kwijt. M.N. moet een boete van 1.200 euro betalen en ook hij zag 1.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard worden. Zijn celstraf van 10 maanden is ook volledig voorwaardelijk. (LSi)