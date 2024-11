Flakkagebruiker krijgt zes maanden cel én wordt levenslang ongeschikt verklaard voertuig te besturen

Een man uit Diksmuide moet flink op de blaren zitten omdat hij maar blijft drugs gebruiken. D.W. werd in maart betrapt toen hij de zombiedrugs flakka aan het gebruiken was en krijgt daar nu zes maanden cel voor. Bovendien wordt zijn eerdere straf in de politierechtbank van drie jaar geleden nu herroepen en wordt hij nu levenslang ongeschikt verklaard nog een voertuig te besturen.

D.W. raakte hij op 24 januari betrokken bij een ongeval waarbij hij onder invloed van drugs en alcohol reed. Bovendien werd hij op 21 maart op heterdaad betrapt door de politie in Diksmuide nadat hij tijdens een deal net 3,31 gram flakka had gebruikt. “Het gebruik van die zombiedrugs toont aan hoe D.W. steeds verder afglijdt”, sprak de procureur. “Eerder kreeg hij de gunst van de opschorting na een veroordeling voor intoxicatie. Maar hij annuleerde verschillende afspraken met zijn justitie-assistent, legde geen bloedproeven voor en pleegde dus nieuwe feiten. Ik vraag dus de oude straf te herroepen en een nieuwe op te leggen voor de flakka.” De rechter legde hem uiteindelijk zes maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete, negen tienden met uitstel op voor de flakka, en nog eens 1.600 euro boete voor de oude zaak in de politierechtbank. Daarbovenop krijgt hij nog eens 42 dagen rijverbod én wordt hij levenslang lichamelijk en geestelijk ongeschikt verklaard nog met een auto te rijden. De ellende voor D.W. is daarmee nog niet voorbij want binnenkort riskeert hij nog een herroeping in een zaak van intrafamiliaal geweld. (JH)