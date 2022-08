Drie Roemenen op parking van tabaksshop betrapt met cannabis

Een politiepatrouille van zone Westkust merkte maandagavond drie verdachte personen op, op de parking van een tabaksshop in Adinkerke. Ze werden uiteindelijk betrapt met drugs.

Rond 21 uur passeerde een politiepatrouille van Westkust de parking van de Stop&Shop op de Dijk in Adinkerke. Het was verdacht dat er twee voertuigen geparkeerd stonden in het midden van de parking en daar drie personen bij stonden. De politie besloot over te gaan tot een controle. Bij controle bleek het te gaan om drie Roemeense onderdanen.

In één van de voertuigen was een duidelijke cannabisgeur waarneembaar. Bij de fouille van één van de personen werd een gripzakje met cannabis aangetroffen. Ook op het bureel werd een tweede persoon in het bezit gevonden van een gripzakje met cannabis. Er gebeurde nog een zoeking van het voertuig met de drugshond maar die was negatief. De politie stelde een pv op. (JH)