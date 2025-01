Controles aan stations in Roeselare en Izegem: ruim één kilogram cannabis in beslag genomen en twee illegalen aangetroffen

Zaterdag werden bij doorgedreven controles aan de stations in Roeselare en Izegem enkele pv’s opgesteld, voornamelijk voor drugbezit. Twee aangetroffen illegalen werden van hun vrijheid beroofd.

In het kader van de Python-acties vond op 25 januari 2025 de actie RIHOSPOOR plaats. Er werd simultaan gecontroleerd in het station van Izegem en Roeselare.

De actie werd ondersteund door de West-Vlaamse Politieschool.

In Roeselare werden zes pv’s voor drugs opgesteld, er werd ook meer dan één kilogram cannabis in beslag genomen. Er werd ook een pv voor slagen en verwondingen opgesteld én het kwam tot vier onmiddellijke minnelijke schikkingen in verband met het bezit van xtc, mdma en speed.

In Izegem werden twee illegalen van hun vrijheid beroofd, er waren twee pv’s voor drugsbezit en een persoon werd gerechtelijk gearresteerd voor bezit en verkoop van verdovende middelen.