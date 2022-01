Brugse “palingvisser” riskeert 37 maanden cel voor drugsverkoop

Een 56-jarige Bruggeling riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor verkoop van allerhande soorten drugs. De man werd vorige zomer geklist bij een waterloop in Blankenberge. “Ik zoek een plekje om paling te vissen”, maakte hij de politie wijs.

Op 12 juli vorig jaar hield de politie Pascal L. rond 3 uur ’s nachts staande bij een waterloop in Blankenberge. Hij zat op zijn bromfiets en beweerde aanvankelijk dat hij een geschikte plek zocht om op paling te vissen. Het volgende moment beweerde hij dat hij stond te plassen. De politie geloofde er geen snars van. L. was dan ook niet aan zijn proefstuk toe. De man werd al drie keer veroordeeld voor drugsfeiten. Hij liep ook al een veroordeling op voor bezit van kinderporno.

25.000 euro drugs

De politie ging over tot een controle en trof in de bromfiets naast 6.200 euro cash ook speed, xtc, MDMA, hasj en cocaïne aan. In zijn woning werd nog eens twee kilogram speed aangetroffen. De drugs hadden een totale straatwaarde van 25.000 euro. De man verklaarde dat hij met geldproblemen kampte door “altijd zijn goesting te doen”. Naar eigen zeggen had hij drie kilogram speed verkocht op drie maanden tijd.

De verdediging vroeg mildheid. “Hij werkt in een beschutte werkplaats maar door knieproblemen ging hij in ziekteverlof en sindsdien zat hij alleen thuis”, pleitte meester Suzy Cooleman. “Uiteindelijk herviel hij in zijn oude gewoontes.” De uitspraak volgt op 24 februari. (AFr)