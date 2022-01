Broers in financiële nood: cannabisplantages moesten problemen oplossen

Twee broers uit Bavikhove en Kortrijk dachten in cannabisplantages en de voorgespiegelde winst van 60.000 euro een oplossing voor de financiële problemen van hun bedrijfje te hebben gevonden. Het liep fout af en samen met vier anderen stonden ze voor de rechtbank in Kortrijk terecht. De spilfiguren riskeren tot 4 jaar cel.

Spilfiguren in de kweek van cannabis in loodsen in de Vierkeerstraat in Bavikhove en de Stasegemsesteenweg in Kortrijk bleken broers Frederique (45) en Dominic B. (39) na het maandenlange onderzoek niet. Ze lieten zich door kennis Geert S. (59) overhalen om elk een huurcontract voor de loodsen te ondertekenen. Dat er louche zaken zouden gebeuren, dat wisten ze ook wel toen er hen een winst van 60.000 euro voorgespiegeld werd.

“Gegarandeerd bij drie geslaagde kweken”, zo klonk het. “Ik had een sleutel voor de brievenbus en moest enkel zorgen voor de betaling van de huur en de elektriciteit”, aldus Dominic. Met de kweek zelf lieten de broers zich niet in. Ze verbleven wel ruim 6 maanden in de cel en zijn op vandaag de enige van de zes verdachten die al op vrije voeten zijn.

Bedrijf redden

“Ik wilde geld om ons bedrijf in ventilatiesystemen en rookgasafvoer te redden”, aldus Dominic B. De broers raakten in de geldproblemen toen een opdrachtgever naliet hen voor uitgevoerde werken op tijd te betalen. De broers riskeren 15 tot 20 maanden celstraf maar hun advocaten vroegen hen niet meer terug naar de cel te sturen.

De financiële gevolgen dreigen eveneens zwaar te worden. Boetes van 16.000 tot 40.000 euro en nog eens voor 80.000 euro verbeurdverklaringen dreigen. Netwerkbeheerder Fluvius eist 300.000 euro voor de elektriciteit die illegaal tijdens de cannabiskweek werd afgetapt.

Tot vier jaar cel

Voor de kweek zelf zorgden twee Hongaren, onder leiding van Geert S. en Carl V.M. (57). S. zorgde voor het transport, V.M. voor de contacten met de Nederlanders die de touwtjes in handen hadden. Zij riskeren met 40 maanden tot 4 jaar cel de zwaarste straffen. De openbare aanklager vroeg ook ruim 200.000 euro drugsgeld verbeurd te verklaren.

De plantages hielden een jaar stand maar eind juni 2021 konden zowel in Bavikhove als in Kortrijk twee cannabisplantages met in totaal 2.000 plantjes opgerold worden. Daarnaast konden ook 34 kg cannabis, ruim 30.000 euro cash geld, 7 voertuigen en enkele wapens in beslag genomen worden. Tijdens het verdere onderzoek konden ook in de Vlasbloemstraat in Ingelmunster en de Roeselarestraat cannabisloodsen ontdekt worden. Vonnis op 9 februari. (LSi)