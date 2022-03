Bendeleider “Musti” krijgt vier jaar cel voor heroïne- en cocaïnehandel

Een 24-jarige Nederlander – in het drugsmilieu gekend als “Musti” – heeft in de Brugse rechtbank vier jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor grootschalige heroïne- en cocaïnehandel in Oostende.

Volgens het parket verhandelden Annwar H.A. en zijn bende sinds de zomer van 2019 in totaal bijna 57 kilo heroïne, ruim vier kilo cocaïne en kleinere hoeveelheden cannabis in de badstad. Ze voerden de drugs in vanuit Maastricht en opereerden vanuit een appartement in de Adolf Buylstraat. Daar verbleven ook drie loopjongens die de bestellingen rond moesten brengen.

Op 13 maart 2021 kon H.A., die in het milieu gekend is als “Musti, worden ingerekend. Naast zeven jaar effectieve celstraf vroeg de procureur ook een verbeurdverklaring van liefst 1,3 miljoen euro tegen het bendekopstuk. “Hij stuurde zelfs pushberichten om zijn drugs aan te prijzen bij gebruikers“, stelde de procureur. De rechter verklaarde maandag “slechts” 50.000 euro verbeurd. Annwar H.A., die ontkende dat hij de leider was, werd dan ook voor een deel van de door het parket weerhouden periode vrijgesproken.

Twee loopjongens kregen elk 18 maanden cel met uitstel. De derde, die eveneens voor een deel van de periode werd vrijgesproken, kreeg twee jaar cel, de helft met uitstel. Een 58-jarige Oostendenaar, die in het appartement woonde en een oogje dichtkneep voor de handel van zijn “gasten” kreeg 22 maanden voorwaardelijk. Drie andere betrokkenen, onder wie twee vrouwen, kregen tot 28 maanden cel, de helft voorwaardelijk. (AFr)