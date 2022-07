Zes maanden cel voor diefstal van Mercedes

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 19-jarige Bruggeling bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en 400 euro boete voor de diefstal van een Mercedes. A.H. sloeg samen met een kompaan zijn slag toen de eigenaar van het voertuig in de gevangenis zat. Zijn twee medebeklaagden kregen zes maanden celstraf met uitstel en 208 euro boete.

Op 12 februari 2021 deed een man bij de politie aangifte van de diefstal van de auto van zijn zoon. De man vermoedde dat zijn eigen kleinzoon iets met de feiten te maken had. De jongeman zou zijn vrienden toegang gegeven hebben tot de woning van zijn vader, die in die periode in de gevangenis verbleef.

Bruggeling A.H. (19) en G.T. (20) uit Harelbeke werden geïdentificeerd als die vrienden in kwestie. Dankzij camera’s met nummerplaatherkenning en telefonieonderzoek konden ze inderdaad aan de diefstal gelinkt worden. Samen met de Brugse Pool J.D. (19) reden ze vervolgens naar Kortrijk om de Mercedes te verkopen.

Het openbaar ministerie vorderde een jaar cel voor G.T. en zes maanden cel voor zijn kompanen. De verdediging drong echter aan op een werkstraf. Meester Eva Minne merkte op dat het nooit de bedoeling was om de wagen echt te stelen. “Ze wilden gewoon een ritje maken, maar dat liep uit de hand”, klonk het. Ten slotte benadrukte D. dat hij met de diefstal niets te maken had. “Ik heb ermee gereden, maar ik wist zelfs niet dat die auto gestolen was.” D. werd echter toch veroordeeld voor heling.