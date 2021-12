Zaakvoerder uit Westrozebeke snel op de hoogte van inbraak na automatisch autoalarm: “Ik hoop dat er geen andere slachtoffers vallen”

Een koppel uit Westrozebeke kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag inbrekers over de vloer. De autodieven braken in een schuur in en probeerden een zwarte Land Rover Defender te stelen. Dankzij een automatische noodoproep werd de eigenaar snel op de hoogte gebracht.

Zaakvoerder van een Roeselaars bouwbedrijf Miquel Viaene (28) en zijn vrouw werden op woensdag 15 december om 2.30 uur opgeschrikt door een alarm. Op dat moment hadden de inbrekers de achterruit van het voertuig net ingeslagen, in de schuur naast de woning van het koppel. Dankzij een automatisch alarmsysteem in hun zwarte Land Rover Defender werden ze gewekt door de noodoproep op hun gsm.

Het koppel, dat in de buurt woont van vleesverwerkend bedrijf Westvlees, kon direct actie ondernemen om de diefstal tegen te gaan. “Dankzij die snelle oproep ging ik direct naar buiten”, zegt Viaene. “Ik vermoed dat de inbrekers het op een lopen hebben gezet nadat ik de lichten had aangezet.”

Kleine personen

De eigenaar contacteerde meteen de politie in de hoop de dieven te kunnen vatten, maar die zijn voorlopig spoorloos. “Ik hoop dat ze alsnog gevonden worden, dat er geen andere slachtoffers vallen.”

De auto vertoont op verschillende plekken schade omdat de inbrekers meermaals geprobeerd hebben het voertuig te openen. “Toen niets lukte, hebben ze beslist om de achterruit in te slagen. Maar daardoor ging het alarm meteen af. Ik ben gelukkig verzekerd tegen inbraak.”

De inbrekers moeten geen grote personen zijn geweest volgens Viaene. “Het gat in het glas om de schuur binnen te komen is heel klein. Zowel ik als de politie zou er nooit door geraken. De daders moeten klein van gestalte en omtrek zijn.”

(LV)