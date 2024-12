Wandeling op Wintergloed in Brugge eindigt in nachtmerrie: auto vol duur fotomateriaal leeggeroofd

Wintergloed lokt blijkbaar niet alleen bezoekers die graag ‘s avonds door het feeëriek verlichte Brugge wandelen. De auto van fotograaf Niels Cloetens werd nabij het Minnewaterpark leeggeroofd. Duur fotomateriaal is verdwenen.

Op Facebook lanceert Niels Cloetens, oprichter van het bedrijf SENZ. Event Photo’s, een oproep na de diefstal. Hij looft een beloning uit voor wie helpt om zijn duur fotomateriaal terug te vinden.

Leeggeroofd

“Zondagavond tussen 20.30 en 22.30 uur werd mijn auto leeggeroofd. Hij stond geparkeerd tussen het Minnewater en het Station van Brugge”, getuigt Niels Cloetens op Facebook. “Een gezellige Wintergloedwandeling eindigde in een nachtmerrie. Mijn jarenlange inspanningen om een stabiel fotografiebedrijf op te bouwen, komen nu in gedrang door de hebzucht van een ander. Alles waar ik als fotograaf mee aan de slag kan werd meegenomen: camera, lenzen, MacBook Pro, harde schijven, sd’s. Ik had nochtans alles goed weggestopt na een opdracht, maar blijkbaar niet goed genoeg. Ook de verzekering komt niet tussen.”

Oproep

Op Facebook lanceert Niels Cloetens een oproep: “Indien je iets hoort in jouw netwerk, iets gezien hebt of een van volgende zaken online zie passeren op een platform, gelieve mij te contacteren. De dader(s) liepen (of reden) weg met een zwarte camera tas (Merk: Lowepro), een Delhaize rode draagbak en een zwarte rugzak met rode bestickering. In de zak zaten een MacBook Pro – Zilver, Magic Keyboard + Mouse – zilver/zwart, Canon EOS R6, Canon RF 24-70 lens, Canon RF 70-200 lens, Flits Godox V1, SSD & Harddisks.”