Waalse vrouw op heterdaad betrapt na diefstal van twee jassen

Een 46-jarige vrouw uit het Waalse Pecq kon donderdag op heterdaad betrapt worden bij de diefstal van twee jassen in de Strandlaan in Sint-Idesbald, bij Koksijde.

Rond 10.15 uur merkte de uitbater van een kledingzaak op dat de vrouw een jas die voor de winkel te koop werd gesteld in haar hand nam en ermee wegwandelde. Hij ging haar achterna en kon haar staande houden aan de Zeedijk. De vrouw droeg de gestolen jas onder haar schouders. Ze ging daarop met de uitbater mee naar de winkel maar die vroeg de politie ter plaatse omdat de vrouw de jas niet volledig kon betalen.

De jas kon onbeschadigd teruggenomen worden. Uit verdere onderzoek bleek dat de 46-jarige vrouw uit Pecq ook in het bezit was van een tweede jas die werd gestolen in een andere kledingzaak in de Strandlaan. Daar hing de beveiliging nog aan. Er werd een pv op gesteld. (JH)