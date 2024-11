Vrouw steelt voor duizenden euro’s aan juwelen bij ex-schoonmoeder (81) in Blankenberge: twaalf maanden

Een 40-jarige vrouw uit Blankenberge ging aan de haal met de juwelen van haar bejaarde ex-schoonmoeder terwijl zij op haar bedlegerige echtgenoot paste. Dat levert J.V. nu twaalf maanden voorwaardelijke celstraf op.

Op 2 februari vorig jaar ging het toen 81-jarige slachtoffer met haar zoon naar de markt. Haar ex-schoondochter J.V. stelde voor om op het slachtoffer haar zieke, bedlegerige man te passen. Het viel hem op dat ze opvallend veel naar het toilet moest, maar J.V. weet dit aan darmproblemen. Tien dagen later ontdekte het slachtoffer dat er voor 5.000 euro aan juwelen verdwenen waren uit haar nachtkastje.

Geconfronteerd met de diefstal ging V. meteen over tot bekentenissen. Ze had de buit verkocht aan een juwelier, die volgens het parket ter goeder trouwe handelde. Met de opbrengst had V. ringen en uurwerken gekocht. De vrouw liep in het verleden al eens een celstraf met uitstel op voor poging tot diefstal.

Volgens de verdediging staat V. sinds 2015 onder bewind. “Naast financiële problemen kampt zij ook met een verslaving aan pijnstillers”, verduidelijkte advocate Siska Lescrauwaet. “Hierdoor verkeert ze soms in trances, waardoor ze bepaalde zaken doet zonder kwade bedoelingen.”

De verdediging stuurde met succes aan op een voorwaardelijke straf. J.V. moet zich verder laten begeleiden en kreeg ook een alcoholverbod. AFr