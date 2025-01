Verzet blijkt maat voor niets: opnieuw vier jaar effectieve celstraf voor diefstal kostbaar luxehorloge in Knokke-Heist

Een 29-jarige Tunesiër heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor een diefstal met geweld in Knokke-Heist. Yacine F. kreeg die straf in juni al opgelegd, maar hij tekende verzet aan.

In de nacht van 2 op 3 juni 2022 werd een jongeman bij het verlaten van een Knokse nachtclub beroofd van zijn peperdure Patek Philippe-horloge. Prijskaartje: 140.000 euro. Het slachtoffer zag nog net drie mannen wegrijden in een zwarte Citroën met Franse nummerplaat.

Diezelfde nacht werd ook een jongeman met een lichte mentale beperking in de Knokse uitgaansbuurt benaderd door een onbekende man. Het slachtoffer werd eerst omhelsd en besefte pas achteraf dat zijn Rolex Oyster ter waarde van 12.000 euro verdwenen was. Uit camerabeelden bleek dat vier verdachten na de feiten in een Citroën met Franse nummerplaat waren weggevlucht.

Het gerecht verspreidde foto’s van de daders onder politiediensten in heel Europa. Marokkaan Abderahmane L. en Algerijn Samir B. werden herkend bij het Luxemburgse gerecht. De twee hadden daar op 16 juli 2022 identieke feiten gepleegd. Dat leverde hen achttien maanden cel op, waarvan zes met uitstel. In augustus 2023 kwamen ze vrij.

Op 18 oktober 2023 werd L. in de boeien geslagen in Spanje en aan België uitgeleverd. Naar eigen zeggen werd hij aangestuurd door Samir B. en de Tunesiër Yacine F. (29), die bij verstek werden berecht. Volgens het OM maken de twee deel uit van een internationaal georganiseerde bende.

Op 27 juni vorig jaar kregen de drie mannen elk vier jaar effectieve celstraf. Voor de diefstal van de Rolex werden ze vrijgesproken. Yacine F. tekende verzet aan tegen zijn veroordeling bij verstek. Op zijn nieuwe proces ontkende hij de feiten niet, maar vroeg hij wel een voorwaardelijke straf. Tevergeefs, zo blijkt. De rechtbank beval donderdag zijn onmiddellijke aanhouding. (AFr)