Valse bankmedewerker aangehouden in Kortemark

PZ Polder heeft op woensdag 8 januari twee verdachten van oplichting gearresteerd in Kortemark. Het gaat om twee mannen van 19 en 30 jaar die in ons land wonen.

De 19-jarige man deed zich voor als bankmedewerker om de bankkaarten en bijhorende codes van een 66-jarige vrouw te bemachtigen. De 30-jarige man diende als taxichauffeur. Gisteren werd de 19-jarige verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van oplichting, informaticabedrog en het deel uitmaken van een vereniging. De taxichauffeur mocht na zijn verhoor bij de politie beschikken.

Verloop van de feiten

Op woensdag 8 januari in de late avond werd het 66-jarige slachtoffer opgebeld door een zogenaamde bankmedewerker, die beweerde dat er verdachte transacties op haar bankrekening werden vastgesteld. Tijdens het telefoongesprek stelde hij allerlei vragen om haar bankgegevens te verkrijgen. De nep-bankmedewerker liet ook weten dat er een “collega” zou langskomen om haar te helpen en haar bankkaart met bijhorende code zou komen ophalen.

Even later meldde de 19-jarige verdachte zich aan de woning van de vrouw om haar bankkaarten en tablet op te halen. Hij reed daarna weg met de 30-jarige taxichauffeur, die verderop in de straat in een voertuig wachtte.

Dankzij een alerte buurtbewoner die rond middernacht een verdacht voertuig opmerkte en de politie verwittigde, kon de politie van PZ Polder snel ingrijpen. Op basis van de nummerplaat, die door de buurtbewoner werd genoteerd, werd het voertuig onderschept op de Expressweg N31 in Brugge. Bij de controle trof de politie vier betaalkaarten, een tablet en het reeds afgehaalde geld, een som van 1300 euro, afkomstig van het slachtoffer aan. Beide verdachten werden ter plaatse gearresteerd.

19-jarige verdachte aangehouden

De 30-jarige taxichauffeur mocht van het parket na zijn verhoor bij de politie beschikken. De 19-jarige verdachte werd intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van oplichting, informaticabedrog en het deel uitmaken van een vereniging. Hij verschijnt volgende week dinsdag voor de raadkamer.