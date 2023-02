Trio steelt gsm van slapende man op trein naar Brugge en riskeert acht maanden cel

Drie Marokkaanse mannen uit Spanje riskeren voor de Brugse strafrechtbank elk acht maanden cel voor twee diefstallen en een poging daartoe.

Op 7 oktober vorig jaar ging Mohammed S. (23) op de trein richting Brugge met de gsm van een slapende man aan de haal. S. en zijn twee kompanen maanden een minderjarige getuige aan om te zwijgen. In het station van Brugge vertelde de jongen alsnog wat er juist gebeurd was. Het slachtoffer kon S. staande houden, maar die had het toestel al doorgegeven aan kompaan Amine L. (30) en mocht beschikken. Amine L. was op dat moment al samen met de derde beklaagde Marjan N. (25) naar het Brugse centrum getrokken.

Afleidingsmanoeuvre

Op de Brugse Markt gingen de drie mannen aan de haal met een rugzak en een gsm. Ze maakten daarbij gebruik van een afleidingsmanoeuvre. Intussen was het slachtoffer van de diefstal op de trein hen aan het opsporen via de app Find My Mobile op zijn gsm. Dankzij die informatie kon de politie Amine L. nog diezelfde nacht inrekenen. Bij zijn arrestatie had hij de gsm’s van de beide slachtoffers bij zich. Ook de twee anderen werden geklist.

Volgens de procureur probeerden de mannen op de trein ook de jas, rugzak, powerbank en oplader van de minderjarige getuige te stelen, maar dat ontkennen ze zelf met klem. De procureur vroeg hierop waarom Mohammed S. boven op de spullen van de jongen was gaan zitten. “Ik was onder invloed van drugs en had die spullen niet gezien”, klonk het weinig overtuigend.

De drie mannen zitten sinds hun arrestatie in de cel en vragen een straf met uitstel. Naar eigen zeggen willen ze na hun vrijlating terugkeren naar Spanje. De rechtbank doet uitspraak op 7 maart. (AFr)