Tot twee jaar cel voor parfumdieven die geklist werden na feiten in Bredene: “Ze hadden een voorliefde voor Chanel”

Vier leden van een Mongoolse dievenbende hebben voor de Brugse rechtbank effectieve celstraffen tot twee jaar gekregen voor een resem diefstallen in filialen van Ici Paris XL. De daders hadden het vooral gemunt op parfum van Chanel.

Het gerecht kreeg de bende in het vizier na twee gelijkaardige diefstallen bij Ici Paris XL in Bredene. De daders gingen er op 22 januari en 14 februari met respectievelijk 852 en 1.527 euro aan parfum aan de haal. Camerabeelden wezen uit dat dezelfde bende eerder ook al had toegeslagen bij Ici Paris XL in Eupen, Wetteren en Oudenaarde. “Ze hadden duidelijk een voorkeur voor het merk Chanel”, stelde de procureur.

Op 19 maart werd een Mercedes met Duitse nummerplaat onderschept, die bij de feiten gespot was. De GPS-gegevens wezen uit dat de Mongoolse inzittenden Ly B. (45), Naidkha D. (35) en Erdenechuluun N. (42) op weg waren naar een winkelcomplex in Maasmechelen. In de wagen lag een dieventas – met hartjes – die telkens op de camerabeelden te zien was. In de woning van D. in Berchem werden een dertigtal parfumflesjes aangetroffen.

Volgens de verdediging pleegden de beklaagden de feiten uit financiële noodzaak. Ze vroegen een straf met uitstel, maar de rechtbank ging daar dinsdag niet op in. Naidkha D. kreeg twee jaar effectief. Ly B. kreeg achttien maanden cel, net als de eigenares van de Mercedes, Tumentsegtseg B. (46). Zij was bij vier feiten betrokken. Erdenechuluun N., die als enige beklaagde nog geen veroordelingen opliep voor diefstal, kreeg vijftien maanden cel. (AFr)