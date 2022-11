Politie kan door snelle tussenkomst Roemeen oppakken die in vijf winkels goederen stal

De onderzoeksrechter in Veurne heeft een 33-jarige Roemeen aangehouden op verdenking van diverse winkeldiefstallen. Hij kon zaterdag dankzij een snelle tussenkomst van politiezone Westkust en doorgedreven camera-onderzoek opgepakt worden. Hij pleegde die dag alleen al vijf gelukte diefstallen.

Het was afgelopen zaterdag in de namiddag toen op camerabeelden van een winkel in Nieuwpoort de man te zien was die net de winkel had verlaten met goederen die hij niet had betaald. De winkelverantwoordelijken belden meteen de politie, maar nog voor zij ter plaatse kwamen was de man gevlucht. “De uitbater bezorgde onmiddellijk de beelden van de bewakingscamera aan onze diensten”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust. “Via ons beveiligd intern communicatiesysteem werd de foto van de verdachte – met opvallend schoeisel – onder de verschillende diensten verspreid. Dankzij de CCTV-camera’s kon de man in het Real Time Intelligence Center van politiezone Westkust worden gevolgd toen hij zich naar een schuilplaats begaf. Onze ploeg ter plaatse werd de juiste richting uitgestuurd en rekende de verdachte onmiddellijk in terwijl deze laatste zijn buit aan het sorteren was.”

Onderzoek naar meerdere diefstallen

Uit het onderzoek blijkt dat de man die middag uit vijf winkels goederen meenam zonder te betalen en ook verschillende mislukte pogingen ondernam. “Hij focuste zich voornamelijk op niet beveiligde goederen, maar had ook een toestel bij zich om beveiligingssystemen makkelijker te verwijderen”, vervolgt Ingels. “Politiezone Westkust voerde een huiszoeking uit in de woonplaats van de verdachte. Op dit moment onderzoeken we of bepaalde goederen die we aantroffen in de woonplaats ook gestolen zijn en of de man alleen werkte. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om de 33-jarige Roemeen verder aan te houden. Hij bekende de feiten en gaf aan vanuit zijn woonplaats te vertrekken om de diefstallen te plegen in Nieuwpoort.” Hij verschijnt eerstdaags voor de raadkamer. (JH)