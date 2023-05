Poetsvrouw (22) uit Ingelmunster besteelt klanten: “Nooit gedacht aan de gevolgen”

Een 22-jarige poetsvrouw zat midden 2021 krap bij kas. De vrouw uit Ingelmunster besloot dan maar te stelen bij haar cliënten. Het kan haar nu 6 maanden cel opleveren.

Een vrouw merkte plots op dat er kleine sommen geld verdwenen uit een kluisje, telkens de poetsvrouw was langsgeweest. De eerste keer was dat het geval, de tweede keer ook en de derde keer bleek ook geld weggemaakt uit een portefeuille.

De klant belde begin juni 2021 de zaakvoerder van het poetsbedrijf, waarna de 22-jarige poetsvrouw uit Ingelmunster aan de tand werd gevoeld. Er werd geld gevonden in haar handtas én haar onderbroek. Ze gaf uiteindelijk toe verschillende klanten te hebben bestolen.

Ze riskeert nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro. “Ik zat financieel krap en dacht nooit na over de gevolgen”, vertelde de vrouw die nog altijd als poetsvrouw aan de slag is en een werkstraf vroeg. “Het was een fout en die wil ik rechttrekken.” Vonnis op 7 juni. (JD)