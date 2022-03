Onverbeterlijke dief uit Blankenberge ging zelfs met AED-toestel aan de haal: 37 maanden cel

Een 39-jarige Blankenbergenaar heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden cel gekregen voor een reeks diefstallen in zijn thuisstad.

Op 10 september vorig jaar ging Koen V. met ijzerwaren aan de haal in een gebouw langs de Graaf Jansdijk. De man werd betrapt en liet in zijn vlucht een pot verf vallen. Maar de politie kon hem even later klissen toen hij in de buurt voor overlast zorgde. Hij had witte verf aan de handen en was onder invloed van drugs.

In de nacht van 2 op 3 september ontvreemdde V. op een werf langs de K. Deswertlaan een toilet en een boiler. Hij liet de goederen, die eigendom waren van Brico, achter op een transpallet in de Langestraat waar ze de volgende middag werden aangetroffen. Toen een technisch medewerker de goederen wou wegnemen gaf V. hem een vuistslag. Diezelfde ochtend had V. ook al met geweld een boterkoek gestolen uit de vrachtwagen van de broodleverancier van de plaatselijke Carrefour.

Nog op 3 september rukte V. ook een AED-toestel van de gevel van een apotheek. Daags nadien bekladde hij de gevel van het Belle Epoque Centrum met verf omdat een gids hem als “slecht persoon” had afgeschilderd. Vijf dagen later werd hij betrapt bij een inbraakpoging langs de Elisabethstraat. Hij verzette zich toen bij zijn arrestatie.

V. werd in 2018 ook al eens veroordeeld tot 37 maanden cel voor diefstal, inbraak en weerspannigheid. (AFr)