Nietsontziende dieven slaan in Izegem toe op kerstnacht, ook poging tot inbraak dag later bij… dochter van eerste slachtoffers

Ook op kerstmis slaan dieven ongenadig toe. Dat bleek in Izegem toen een echtpaar dat op Becelaers Hof woont wellicht tussen 3 en 3.30 uur ongewenst bezoek kreeg. De dieven gingen onder meer aan de haal met twee elektrische fietsen en juwelen. Een dag later volgde een inbraakpoging bij de dochter van de slachtoffers.

In de vroege morgen van 25 december werd dus ingebroken op de wijk Becelaers Hof in Izegem. Hoewel de bewoners vlakbij de garage slapen, werden ze niet gewekt toen de daders eerst een raam forceerden en later de poort open deden.

De daders ontvreemdden uit de garage twee elektrische fietsen en doorzochten ook de bovenverdieping en de keuken van het huis. Daarbij namen ze ook twee horloges en een ketting mee. De woonkamer werd ongemoeid gelaten. De bewoners waren erg onder de indruk de feiten.

De daders verplaatsen zich in Volvo

Zondagmorgen 26 december was het ook bijna prijs bij de dochter van de slachtoffers van inbraak die op de Bosmolens woont. Toen de (klein)zoon omstreeks 5.15 uur thuis kwam werden enkele mannen met slechte bedoelingen opgeschrikt en stoven weg van onder de carport. De mannen verplaatsten zich in een Volvo. Daar werd geen buit gemaakt.

Dat zowel bij de ouders als bij de dochter werd ingebroken of een poging werd gedaan, berust wellicht op ongelofelijk toeval. “Verder zijn er dit weekend geen inbraken te melden”, bevestigt commissars Carl Vyncke.