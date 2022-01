Na betrapping in Gistel: asielzoekers riskeren twee jaar cel voor resem diefstallen bij OKay

Drie Georgiërs riskeren in de Brugse rechtbank twee jaar cel voor achttien diefstallen bij OKay en Colruyt. De asielzoekers verkochten hun buit om onder meer drugs te kopen.

Op 7 september vorig jaar werd Ipolite T. (48) betrapt in de OKay-winkel in Gistel. Zijn komaan Varlami B. (32) kon ontkomen. Dankzij camerabeelden werd nog een derde verdachte, Guram S. (35), geïdentificeerd.

Onderzoek wees uit dat de drie Georgiërs in augustus en september vorig jaar achttien keer toesloegen bij OKay en Colruyt in Jabbeke, Zedelgem, Ardooie, Pittem, Meulebeke, Roeselare, Zonnebeke, Oudenburg, Koekelare, Ichtegem, Brugge en Wevelgem.

De drie hadden het gemunt op tabak, scheermesjes, batterijen en alcohol. Hun buit, goed voor een totale waarde van 5.900 euro, verkochten ze om drugs te kopen of geld op te sturen naar hun familie. In de kamer van Ipolite T. in het asielcentrum in Moeskroen werden tal van gestolen goederen aangetroffen. Guram S. werd opgepakt in de gesloten instelling van Steenokkerzeel. “De beklaagden leven op kosten van de Belgische staat maar hebben geen enkel schuldinzicht”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst. Hij merkte op dat Guram S. zelfs gratis methadon kreeg in het kader van zijn ontwenning.

Ipolite T. en Gurman S. bekenden tijdens het proces de feiten. Varlami B. kon niet worden geklist en liet verstek gaan voor zijn proces. De uitspraak volgt op 8 februari. (AFr)