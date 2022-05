Man gaat op inbrekerspad, meteen na proces voor identieke feiten in dezelfde Brugse straat: twee jaar cel

Een 21-jarige Marokkaan heeft van de rechter twee jaar effectieve celstraf gekregen voor inbraakpogingen in drie bestelwagens.

Op 3 november vorig jaar moest Aida R. (21) voor de Brugse rechtbank verschijnen voor enkele inbraken in wagens aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Toen hij na de pleidooien het Brugse gerechtsgebouw verliet, keerde hij meteen terug naar dezelfde straat om er samen met zijn Libische kompaan Mustapha A. opnieuw in te breken in drie bestelwagens. R. was op dat moment nog niet lang uit de gevangenis wegens feiten van informaticabedrog en diefstal.

De Marokkaan kwam niet opdagen voor zijn proces en zou momenteel voortvluchtig zijn. De man is in het buitenland gekend voor gelijkaardige inbraken en kreeg eerder al een inreisverbod van acht jaar opgelegd. Naast twee jaar effectieve celstraf kreeg hij ook nog drie maanden cel wegens illegaal verblijf in het land. Voor de eerdere inbraken kreeg hij in maart negen maanden celstraf met uitstel. Zijn kompaan kreeg een jaar cel voor de inbraken en een maand cel voor zijn illegaal verblijf in België. (AFr)