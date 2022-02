Maar liefst vier bestelwagens geplunderd in doodlopende straat in Pittem: tuinman verliest 10.000 euro aan materiaal

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben dieven vier bestelwagens geplunderd in de kleine, doodlopende Notaris Loridanstraat. Ze sloegen de ruiten in en gingen aan de haal met duizenden euro’s aan materiaal.

De inbrekers gingen snel en geruisloos te werk in de Notaris Loridanstraat. Tussen 1 en 4 uur op zaterdagnacht 12 februari hebben ze er onopgemerkt vier bestelwagens geplunderd. “Ik stond iets na 4 uur op om melk op te warmen voor mijn jongste kind”, vertelt Gianni Gillewy. “Toen ik langs het raam passeerde, zag ik dat er iets niet klopte. De achterruit van mijn camionette was ingeslagen. Ik ging naar buiten en wist meteen dat al mijn materiaal gestolen was.”

De zelfstandig dakwerker zag dat de dieven ook bij zijn buurman buit hadden gemaakt. Samen belden ze nadien de politie om aangifte te doen van diefstal. “Ik heb nog maar recent een nieuwe camionette gekocht”, zegt buur en industrieel schoonmaker Rudi De Four. “Die is omnium verzekerd, maar mijn materiaal niet. Er werd zeker voor 3.000 euro aan materiaal gestolen.” Gianni Gillewy spreekt ook over duizenden euro’s. “Alles verzekeren kost heel wat geld, en je staat er ook niet dagelijks bij stil dat je plots alles kan verliezen.”

Verdachte Opel Combo

Een buurvrouw wat verderop vertelde zaterdagmiddag dat ze een verdachte witte Opel Combo in de straat had zien rijden. “Die zou vrijdag een aantal keer gepasseerd zijn, maar ze kon de nummerplaat niet noteren.” De politie gaat de beelden van camera’s met nummerplaatherkenning aan de invalswegen bekijken, om zo de daders op te sporen. “Maar ik reken er niet op dat ik mijn materiaal terug zal zien”, zucht Gianni.

Tuinman Jurgen Desmet verloor zaterdagnacht naast vier kettingzagen en zeven haagscharen heel wat batterijen. “Er is zeker voor 10.000 euro aan werkmateriaal gestolen”, getuigt zijn moeder Godelieve Vannieuwenhuyse, die in het begin van de straat woont. “De kleine zelfstandigen zijn opnieuw het slachtoffer van dievenbendes. Het duurt even vooraleer men verschillende gereedschappen kan aankopen, en plots zijn ze alles kwijt. Het wordt opnieuw hard werken om alles weer op te bouwen.”

“Ik heb geen hangar om mijn gerief op te bergen”, gaat Rudi De Four verder. “Al mijn materiaal zit, of zat liever, in mijn camionette. Ik moet opnieuw investeren terwijl alle prijzen fors stijgen. Maar er zit helaas niets anders op dan extra beveiliging te voorzien om dit te voorkomen