Jonge illegalen mogen cel verlaten na resem diefstallen en inbraken in Oostende

Twee jongelui zonder papieren hebben in de Brugse rechtbank een celstraf met uitstel gekregen voor een resem diefstallen en inbraken in Oostende en Doornik. “Ik heb liever dat ze het land worden uitgezet”, stelde de procureur.

Marokkaan Hassan A. en de Libiër Hamza Z. maakten op 30 juli vorig jaar sigaretten, juten zakken en cash geld buit bij een inbraak in de Oostendse buurtwinkel De Faar. De twee werden daags nadien in de boeien geslagen en bleken ook verantwoordelijk voor een inbraakpoging in brasserie Max in Oostende. A. en Z. beweerden minderjarig te zijn, maar een botscan bewees het tegendeel.

Ook inbraken in Doornik

Hassan A. had bij zijn arrestatie een ticket van een recyclagepark in Doornik op zak. Dat bleek in de nacht van 28 op 29 juli gestolen uit een wagen in die stad. De twee konden gelinkt worden aan zeven inbraken in Doornik. Ze sloegen toe in onder meer een kapsalon, een apotheek en twee restaurants. A. was op 20 juni ook al op heterdaad betrapt toen hij vier bidons brandstof wou stelen van de scheepvaartpolitie in Oostende. De jongeman verplaatste zich op een gestolen fiets en had ook al een inbraak in bistro Beethoven in Oostende op zijn kerfstok.

“Sukkelaars”

Hassan A. kreeg vrijdag 30 maanden celstraf met uitstel. Zijn kompaan twee jaar cel met uitstel. Procureur Jochen van Aalst had niet op een effectieve straf aangedrongen en verwees daarbij naar de overvolle gevangenissen. “Ik heb liever dat ze het land worden uitgezet en nooit meer terugkeren”, zei hij. De verdediging kon zich vinden in die vordering. “Dit zijn sukkelaars die stalen om eten of drugs te kopen”, pleitte meester Gregory Everaert. (AFr)