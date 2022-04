Inbrekers gaan driest te keer in Sint-Audomaruskerk Westkerke

Dinsdagnamiddag vond een inbraak plaats in de kerk van deelgemeente Westkerke. Het was Jan Jonckheere die in inbraak vaststelde. Hij is secretaris van de Kerkfabriek en verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kerk.

“Ik doe dagelijks de kerkdeur ’s morgens open en kom die sluiten om 18 uur. Waarom de kerkdeur opengaat? Wel een gebedshuis moet toegankelijk zijn. Al zijn er al vele kerken die gesloten blijven, preventief om onheil te voorkomen.”

Tweede keer

“Het is al de tweede keer dat de deur naar de sacristie met braak te maken heeft. De eerste keer, in 2018, waren er slechts twee kleine paneeltjes ingeslagen, maar nu is het veel erger. Wie dit gedaan heeft, moet de deur een harde stamp gegeven hebben”, sakkert Jan Jonckheere die al meerdere jaren verantwoordelijk is voor de kerk van Westkerke. Hij is secretaris van de Kerkfabriek en Frieda D’Hoore is voorzitter.

“Als ik kom sluiten, doe ik af en toe de hele toer van de kerk en de sacristie. Dinsdag deed ik dat weer, omdat er woensdagvoormiddag een begrafenis was en ik al een en ander wilde klaarzetten voor de dienst. Dan heb ik de braak opgemerkt.”

Alle kasten open

“Bij onderzoek merkte ik dat een waardevol zilveren wierookvat uit de jaren 1800 weg was en ook een kleine altaarbel in brons. Verder is er niets gestolen, maar er was wel gezocht naar wat de inbreker of inbrekers konden meepakken, want alle kasten en lades stonden open, zelfs die in het toilet”, vertelt Jan.

“We moeten alles laten zoals ik het gevonden heb, tot na het sporenonderzoek. Wie de dader of daders kunnen zijn, heb ik geen idee van. Wel moeten ze goed op de hoogte geweest zijn, want tot maandag was hier buiten aan de ramen van de sacristie nog een schilder aan het werk”, besluit Jan Jonckheere.

(LIN)