Inbreker met bier en chips aan de haal bij Boudewijn Seapark in Brugge: twintig maanden cel

Een 39-jarige Bruggeling heeft twintig maanden cel gekregen voor inbraak en diefstal. Hij sloeg onder meer toe bij Boudewijn Seapark.

Op 12 augustus vorig jaar klommen W.D. en zijn kompaan K.V. (35) over een hek aan de hoofdingang van het Brugse pretpark. De twee forceerden de toegangsdeur van de kiosk waar ze bier, cola en chips buitmaakten. Ze werden evenwel op heterdaad waarna de politie hen kon klissen. In de rugzak van W.D. staken naast de buit ook een koevoet en een schroevendraaier. De Bruggelingen verklaarden dat ze met financiële problemen kampten.

Op 10 oktober 2020 ging W.D. ook met 500 euro aan de haal uit de kassa van jeugdherberg Bauhaus in Brugge. Hij had er een kamer geboekt en beukte ’s nachts de tussendeur van de bar in. Hij ging er met zijn buit vandoor op de koersfiets van een werknemer. D. werd ook nog gelinkt aan diefstal van een polshorloge en PlayStation 4 op 9 maart vorig jaar in Lokeren.

W.D. kreeg in 2013 al eens vier jaar cel voor drugs en diefstal met geweld. K.V. had drie maanden voor de inbraak in Boudewijn Seapark een werkstraf gekregen. Hij kreeg maandag twaalf maanden effectief. (AFr)