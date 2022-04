Inbreker kapt met voorwerp in bureau en steelt zwaard in Sint-Joris

Op het Sint-Jorisplein, niet ver van de kerk in Sint-Joris dichtbij Nieuwpoort, werd donderdagochtend een vreemde inbraak vastgesteld.

Een onbekende betrad er tijdens de afwezigheid van de bewoners tussen 8.30 uur en 8.50 uur een woning via de niet afgesloten poort en achterdeur. De inbreker bracht schade toe in een kamer waar het leek alsof er op het bureau gekapt werd met een scherp voorwerp. Ook een computerscherm was gebarsten. Uiteindelijk ging de inbreker aan de haal met een katana, een soort kort zwaard, van onder een bureaustoel. De politie stelde een pv op. (JH)