Frans duo krijgt tot vier jaar effectieve celstraf voor inbraken in geparkeerde bestelwagens in Brugge, Kortrijk en Kuurne

Twee mannen uit de omgeving van Parijs zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een resem inbraken in bestelwagens. De mannen hadden het telkens gemunt op werkmateriaal.

In de nacht van 18 op 19 april vorig jaar viseerden inbrekers zeven geparkeerde bestelwagens in Brugge. In vijf gevallen lukte het hen om de laadruimte binnen te dringen en ze aan de haal met werkmateriaal. De daders boorden telkens een gat in of naast het slot. Als dat niet lukte drongen ze de voertuigen binnen via een raam.

Dankzij camerabeelden kreeg de politie een witte bestelwagen met Franse nummerplaat in het vizier. Tussen halfweg maart en begin mei maakte het voertuig zes nachtelijke verplaatsingen in België. Zo kon het gelinkt worden aan gelijkaardige inbraken in bestelwagens in Kortrijk, Kuurne, ‘s Gravenbrakel, La Louvière en Bergen.

Op 3 mei kon de bewuste bestelwagen onderschept worden. Naast inbrekersmateriaal werd in het voertuig ook buit aangetroffen van twee feiten in Lokeren. Bestuurder Kevin Z. (28) uit Sarcelles bekende de feiten maar weigerde de naam van zijn handlanger te noemen. De speurders kwamen uit bij Rabii G. (39) uit Stains. Hij zou net als Z. deel uitmaken van een dievenbende uit de omgeving van Parijs.

Z. liep in het verleden al negen veroordelingen op voor diefstal. Hij verklaarde dat hij de feiten uit geldnood pleegde. De rechter gaf hem vier jaar effectieve celstraf. Zijn kompaan, die nog een blanco strafblad heeft, kreeg 37 maanden effectief. G. zit momenteel in een Franse cel voor diefstal. Het duo moet aan de burgerlijke partijen ruim 11.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)