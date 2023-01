Eigenaar achtervolgt dieven die buggy’s stalen in Ieper: “Waanzin aan 140 kilometer per uur”

Een 39-jarige man uit Ieper betrapte zondagochtend vroeg twee dieven die twee offroadbuggy’s kwamen stelen uit een loods aan zijn woning. Hij sprong daarop in zijn Dodge RAM en zette de achtervolging in op het duo. Enkele kilometers verder kwam het tot een crash waarbij de pick-up op zijn dak belandde en de twee buggy’s in de gracht.

“Het was rond 4.45 uur toen ik merkte dat er iets niet pluis was in de loods”, zegt de 39-jarige S., die al acht jaar het verkoop- en verhuurbedrijf van onder andere offroadbuggy’s runt in Ieper. “Maar nadien bleek dat ze al om 2 uur binnen waren in de loods. Heel professioneel en niet zichtbaar. Ze slopen naar de hoofdzekering en legden alles af. Zodat er geen licht meer was, de voorste poort niet meer werkte en bovendien: de camerabeveiliging was uitgeschakeld. Vervolgens gingen ze bijna 3 uur lang hun gang in de loods. Ze hebben heel wat spullen verplaatst om zo tot bij de achterste twee Polaris RZR buggy’s te raken. Die waren splinternieuw en het zijn de topmodellen in de reeks. Samen kosten ze 80.000 euro. Toen ik naar de loods ging, stoven ze er plots via de achterste ingang vandoor.”

Pure adrenaline aan 150 km/u

S. sprong onmiddellijk in zijn Dodge RAM en zette de achtervolging in terwijl zijn vrouw de politie belde. “Ik reed over een heuvel om te kunnen zien waar ze heen gingen”, vervolgt S. “Daar heb ik even geluk gehad door te gokken dat ze richting Ieper reden. Toen ik hen opmerkte, volgde ik hen meteen. Wat volgde was pure waanzin: ze haalden snelheden tot 140 kilometer per uur op de weg en tot op het jaagpad. De paaltjes die daar stonden om te verhinderen dat voertuigen op het jaagpad reden knalden ze gewoon omver. Ik volgde in mijn Dodge, die veel zwaarder is en minder snel optrekt. Eigenlijk was het waanzin, maar ik deed het puur op adrenaline. Hun roekeloze rijstijl heeft hen uiteindelijk de das om gedaan. Want doordat ze zoveel risico’s namen, beschadigden ze de besturing van de buggy’s. Uiteindelijk crashten zij in de gracht en ging ik bij een inhaalmanoeuvre over de kop.”

De twee dieven vluchtten te voet verder, maar intussen waren drie politieteams aangekomen met een speurhond. Zij konden een 26-jarige Fransman in de velden arresteren. Zelf raakte S. bij zijn ongeval lichtgewond. Hij moest de achterruit van zijn Dodge inslaan om te kunnen ontsnappen.

Onverkoopbaar

De twee buggy’s werden getakeld en heeft S. terug, maar dat is een schrale troost. “Ze zijn erg zwaar beschadigd en gewoon onverkoopbaar nu. Ik run intussen acht jaar dit bedrijf en het is de eerste inbraak. We zullen nu kijken om onze beveiliging gevoelig op te trekken. Al is duidelijk dat dit professionals waren. Ze hadden alles goed uitgedacht, zelfs hun vluchtroute maar hadden er niet op gerekend dat ik verbeten de achtervolging zou inzetten.”

Vermoedelijk waren de dieven bij de inbraak zelfs met meer dan twee en werden ze daar afgezet. Wellicht ging het om een diefstal op bestelling. Wie tips heeft kan de politie contacteren. (JH)