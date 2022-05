Drie verdachten aangehouden na inbraak in Oostduinkerke waarbij veel geld en juwelen gestolen werden

Een dag nadat er bij een woninginbraak in de Ammanswallestraat in Oostduinkerke een aanzienlijke buit van geld en juwelen werd gemaakt, kon de politie al drie verdachten klissen. Dankzij de ANPR-camera’s kon hun wagen gestopt worden toen ze opnieuw de Westkust binnen reden.

Tijdens de afwezigheid van de bewoners maandag overdag sloegen de inbrekers toe. Ze drongen de tuin van de woning binnen en forceerden daar het keukenraam. Vervolgens doorzochten ze het gelijkvloers en de bovenverdieping en stalen uit lades een grote som geld en een aanzienlijk bedrag aan juwelen. Ze konden vluchten, maar de politie was hen snel op het spoor. Voor de doorbraak zorgden twee alerte buurtbewoners en het ANPR-cameranetwerk van de zone.

Twee mannen en vrouw

“De drie verdachten konden we vatten dankzij een alerte dame en heer, camera’s in de buurt, ons ANPR-cameranetwerk en doorgedreven speurwerk”, zegt Ine Deburchgraeve van Westkust. “Een alerte dame en haar bovenbuur brachten ons maandagnamiddag op de hoogte van verdachte gedragingen in de Leopold-II-Laan waarbij personen abnormaal veel interesse hadden voor de woningen in de buurt. Ze maakten ons de nummerplaat over en een foto van de betrokken wagen.

Wij gingen onmiddellijk tot actie over, plaatsten de nummerplaat in de blacklist en brachten de omliggende zones op de hoogte. We voerden verder uitgebreid onderzoek via onder ander onze camerasystemen en konden zo op dinsdagnamiddag het drietal vatten toen ze opnieuw onze zone binnenreden. De chauffeur vertraagde aanvankelijk bij het opmerken van onze diensten, maar reed uiteindelijk door waarna onze diensten er toch in slaagden om de bestuurster op andere gedachten te brengen.”

De onderzoeksrechter besliste om het drietal, een vrouw van 39 en twee mannen van 40 jaar, aan te houden. Er wordt onderzocht of ze nog in aanmerking komen voor andere inbraken. (JH)