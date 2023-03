Dieven maken 45.000 euro buit na inbraak in manege van springruiter Perry Geryl: “Ik ben hier echt niet goed van”

Er is opnieuw ingebroken in een paardenmanege in de regio, na een eerder incident. Even terug was er ook al een inbraak in Harelbeke. Deze keer kreeg North Sea Stables uit Oostduinkerke ongewenst bezoek en opnieuw werden tal van dure paardenzadels gestolen. “Het gaat om 14 springzadels, waarvan zes gloednieuw”, zegt professioneel jumpingruiter Perry Geryl (42). “De totale buit bedraagt minstens 45.000 euro. Hier ben ik echt niet goed van.”

Sinds eind vorig jaar is er een golf van inbraken in paardenmaneges in ons land. Daarbij hebben de dieven het vooral gemunt op dure zadels van paarden. Afhankelijk van het type, zeker als het springzadels zijn die gebruikt worden in de ruitersport, kunnen die zadels snel enkele duizenden euro’s waard zijn. Een zadel van 5.000 euro of meer is geen uitzondering.

De eerste feiten werden gepleegd in Limburg, sinds half januari werd er in zeker zes maneges in Oost-Vlaanderen ingebroken en op enkele dagen tijd werd er in het noorden van West-Vlaanderen tweemaal ingebroken. Vrijdagnacht stalen dieven voor 40.000 aan materiaal en zadels in stallen in Snaaskerke, en dinsdagnacht sloegen ze een slag in de manege North Sea Stables in de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke.

Zes gloednieuwe zadels

“Woensdagochtend werd ik gebeld over het slechte nieuws want zelf ben ik niet thuis. Ik zit voor een wedstrijd in Nederland”, zegt eigenaar Perry Geryl (42), professioneel springruiter. “In de nacht zijn ze ongeveer anderhalf uur binnen geweest. Nochtans is heel onze manege volledig omheind en afgesloten. We vermoeden dat ze binnen zijn geraakt via de weilanden van onze buur. Binnen zijn ze aan de haal gegaan met 14 zadels.”

“Ze gingen zelfs aan de haal met een kruiwagen om alle zadels te vervoeren”

“Het zijn allemaal springzadels, van de duurdere soort dus. Zes daarvan waren nog gloednieuw. Ik kocht ze een maand geleden en per stuk spreken we hier over 5.000 euro. De totale buit bedraagt dus ongeveer 45.000 euro. Ze stalen ook een kruiwagen om alle zadels te vervoeren. Hier ben ik echt niet goed van.”

Camerabewaking

Perry twijfelt er niet aan dat het dezelfde professionele dievenbende is die hij over de vloer kreeg. “Ze weten heel goed welke zadels ze stelen. Wellicht met de bedoeling om die in het buitenland te verkopen. Mijn zes nieuwe zadels zaten zelfs in een volledig afgesloten kast maar die braken ze gewoon open. We hopen dat de dieven gefilmd zijn met een bewakingscamera vlakbij, maar dat onderzoekt de politie nog.”

“De diefstal is een flinke streep door de rekening, want hiertegen zijn we niet verzekerd. Alles moeten we dus opnieuw aankopen en in tussentijd moeten we ons wat behelpen. We zullen in ieder geval extra beveiliging aanbrengen om dit geen tweede keer tegen te moeten komen.” De politie Westkust onderzoekt de feiten. (JH)