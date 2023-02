Dieven stelen 40.000 euro aan werkmachines en zadels in paardenstallen in Snaaskerke, slachtoffers zoeken getuigen: “Ze namen ruim de tijd”

Dieven sloegen tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag toe in de paardenstallen langs de Verlorenkost in Snaaskerke, een deelgemeente van Gistel. Ze gingen er aan de haal met meer dan 40.000 euro aan bouwmaterialen en zadels. “We hopen dat iemand iets gezien heeft en ons zo naar de daders kan leiden”, klinkt het.

Volgens de camerabeelden gaat het om drie mannen. Ze drongen tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag binnen in de stallen om er hun slag te slaan. De paardenstallen bevinden zich ter hoogte van de fietsersbrug richting Oostende, langs het fietslint Groene 62. Op de camerabeelden is te zien dat de drie mannen ruim hun tijd nemen om het materiaal in te laden. Anderhalf uur lang liepen ze heen en weer van de stallen tot hun wagen. “Ze zijn langs de weide met alle materiaal gaan lopen”, vertelt Judith Lahousse, een van de slachtoffers. “Hun auto stond vermoedelijk langs de oude spoorweg.”

Het was een van de buren van Judith, die ook een stal heeft op dezelfde locatie, die haar zaterdagmorgen met het slechte nieuws opbelde. “Hij zei me dat er ingebroken was en vroeg ons of er bij ons iets gestolen was”, gaat Judith verder. “Ik ben dan onmiddellijk gaan kijken en dan bleek dat mijn zadel, die ik een drietal maanden geleden had aangekocht, gestolen was. Bovendien worden naast de huidige stallen, nieuwe paardenstallen gebouwd. Ook daar sloegen de dieven hun slag. Ze gingen er lopen met verschillende dure werktuigen. Ze namen een kruiwagen om die daarna te vullen met het materiaal. Zo gingen ze heen en weer tot aan hun auto.”

Gemunt op paardenstallen

Volgens Judith waren de dieven perfect op de hoogte wat er in de stallen te rapen viel. “Hun koelbloedigheid verraadt dat ze niet aan hun proefstuk toe zijn”, weet Judith. “Ze gingen op exact dezelfde manier te werk als bij de diefstallen in andere stallen in onder andere Deerlijk, Ternat en Limburg. Dat zijn de stallen waarvan ik weet heb. Vermoedelijk zijn er nog veel meer. Daarom vermoeden we dat het om een bende gaat die het op paardenstallen gemunt heeft. Ze kwamen langs drie verschillende plaatsen het terrein op: twee langs voor en een via de palettenfabriek naast de deur”, aldus Judith.

Camerabeelden

Gelukkig heeft Judith een camera over de volledige stal. Daarop komen de dieven herkenbaar in beeld. “Je ziet ze mijn stal doorzoeken gedurende een kwartier. Tot ze mijn zadel ontdekken. Daarna laten ze de rest ongemoeid. Ze weten dus wat ze nodig hebben. Daarna trokken ze naar de stal van mijn buurman Siegfried. Ook daar namen ze ruim de tijd om vervolgens naar de nieuwe stallen te trekken. Alles samen zijn we om en bij de 40.000 euro kwijt. We hopen dat iemand iets gezien heeft. Misschien zag iemand de wagen wel geparkeerd staan langs de Groene 62”, besluit Judith.

De slachtoffers dienden klacht in bij de politie en vragen aan eventuele getuigen van verdachte gedragingen in de buurt om zich te melden bij de politie van politiezone Kouter.