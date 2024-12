Dertiger mag dagje Brugse gevangenis verlaten, maar gaat meteen op dievenpad: jaar bijkomende celstraf

Toen Bruggeling Nick D. (36) voor een dag de Brugse gevangenis mocht verlaten, pleegde hij meteen een winkeldiefstal. Dat levert hem een jaar effectieve celstraf op.

Op 19 maart kreeg de beklaagde van de Brugse gevangenis een uitgaansvergunning om naar een psycholoog te gaan. Maar de dertiger maakte van die gelegenheid misbruik om twee zonnebrillen te stelen bij Fnac in Brugge. De winkeldetective herkende hem evenwel van eerdere feiten en hield hem staande. De beklaagde had bovendien 11 gram speed en een vouwmes op zak.

D. werd ook vervolgd voor twee diefstallen bij Stock Americain Vermeersch in Brugge. Op 31 augustus vorig jaar liep hij daar tegen de lamp terwijl hij de buit onder zijn kledij verstopte. De winkeldetective herkende hem van gelijkaardige feiten twee dagen eerder. D. ging er aan de haal met onder meer zeep, lijm, fietslichtjes en een schroevendraaier.

D. werd in 2020 veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor diefstal en drugsfeiten. Later kwam daar voor gelijkaardige feiten nog eens zes maanden cel bij. Advocaat Mathieu Langerock stuurde in het huidige dossier tevergeefs aan op probatievoorwaarden, maar D. zag dat niet zitten. “Ik ben clean sinds de dag dat ik buitengekomen ben”, stelde hij. (AFr)