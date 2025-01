Celstraf voor vrouwelijk duo dat wekenlang verbleef op hotel in Brugge en Blankenberge, maar de rekening niet betaalde

Twee 61-jarige vrouwen verbleven wekenlang op hotel in Blankenberge en Brugge, maar lieten de torenhoge rekening onbetaald achter. Dat levert hen bij verstek drie maanden effectieve cel op.

Beklaagden H.D. en M.P. boekten in juni 2023 een kamer voor zes nachten in een B&B in de Langestraat in Brugge. Bij aankomst betaalden ze cash waardoor de uitbaatster geen onraad rook toen ze vroegen om hun verblijf te verlengen. Maar de vrouwen betaalden sindsdien niets meer, waarna de uitbaatster hen op 31 juli een ultimatum stelde. De beklaagden beloofden geld af te halen, maar verdwenen met de noorderzon. De rekening van ruim 4.000 euro bleef onbetaald achter.

Onderzoek wees uit dat H.D. en M.P. niet aan het proefstuk toe waren. Zo verbleven ze van 25 juni tot 1 september 2021 in Hotel Franky in Blankenberge. Volgens de uitbater betaalden ze wel iets, maar nooit het volledige bedrag. Uiteindelijk bleef een rekening van liefst 6.039 euro onbetaald. De vrouwen sloegen ook toe in restaurant Dolce Mare in Oostende. In mei 2021 ging ze er twee keer tafelen, maar de rekeningen van respectievelijk 141 en 132 euro betaalden ze niet.

Volgens de procureur zijn H.D. en M.P. bij het gerecht gekend voor diefstallen en afzetterij. Hij vroeg drie maanden effectieve celstraf. De beide vrouwen, die geen gekend adres hebben, stuurden hun kat naar hun proces in de Brugse strafrechtbank. Aan de uitbaatster van de B&B moeten ze 4.012 euro schadevergoeding betalen, aan hotel Franky een voorlopige schadevergoeding van een euro. (AFr)