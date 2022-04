Beernems koppel lanceert oproep voor gestolen hangers hondje

Elise Vos (38) en Bjorn Scheerens (39) uit Beernem geven asielhondjes al jaren een nieuwe thuis. Ze noemen het zelf hun roeping. Vier maanden geleden overleed Joske: het 15-jarige dwergpoedeltje van het koppel. Elise en Bjorn lieten de as van hun hondje ter nagedachtenis in hangertjes plaatsen, maar vrijdagnacht werden de rouwjuwelen gestolen door inbrekers. “Joske was een droom van een hondje. Bezorg de hangertjes alstublieft terug!”, lanceert het koppel nu een oproep.

Elise Vos (38) en Bjorn Scheerens (39) wonen in een hoekwoning langs de Oude Vaartstraat in Beernem. Het koppel was vrijdagavond op stap met hun drie honden. Toen ze rond 23.30 uur thuiskwamen, leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. “We merkten beneden wel enkele kleinere dingen op die anders stonden, maar koesterden eerst geen argwaan”, vertelt Elise. “Toen we boven kwamen, wisten we echter meteen hoe laat het was. Het was er één grote ravage. Inbrekers hadden werkelijk alles doorzocht en leken hun tijd genomen te hebben om selectief te werk te gaan in hun zoektocht.”

Juwelendoosjes

De daders maakten van de afwezigheid van het koppel en hun honden gebruik om in te breken. Mogelijk gebeurde dit tussen 19 en 23 uur. “De inbrekers moeten over de omheining zijn geklommen en zijn via een raam aan de achterzijde van ons huis binnengeraakt. Het raam was erg proper geforceerd. Je merkte er bijna niets aan.” Bij de inbraak werden verschillende juwelen en cash geld gestolen. Ook het verjaardagsgeld van Elise – ze werd recent 38 jaar – bleek verdwenen. “Het ergste voor ons is echter dat ook de twee rouwhangertjes van ons overleden hondje Joske gestolen werden. Die zaten opgeborgen in juwelendoosjes in een kast op de benedenverdieping. We vonden de doosjes leeg terug, maar van de twee hangertjes was geen spoor meer.”

Joske was het dwergpoedeltje van Elise en Bjorn. Hij was 15 jaar en 3 maanden oud, toen hij vier maanden geleden overleed © SDVO

Asiel

Joske was het dwergpoedeltje van Elise en Bjorn. Hij was 15 jaar en 3 maanden oud, toen hij vier maanden geleden overleed. “Joske heeft een mooi leven gehad, maar zijn dood viel ons bijzonder zwaar”, vertelt het koppel. “Na z’n overlijden hebben we beslist om z’n as te laten opbergen in twee rouwhangertjes. Buiten de gouden kettinkjes zijn de juweeltjes zelf niet zoveel waard. De emotionele waarde is echter niet te beschrijven. Die hangertjes stonden symbool voor de mooie herinneringen aan Joske.” Elise en Bjorn zijn er het hart van in. Hun hondjes betekenen alles voor hen, zo vertellen ze uit hun lood geslagen. “We zijn mensen die hondjes uit het asiel halen en een nieuwe thuis geven. Het is onze roeping. Joske hebben we in huis gehaald toen hij vijf jaar oud was. Het was een droom van een hondje: hij was grappig, pittig, scherp van geest, speels en ongelooflijk lief…”

In de hoop om hun hangertjes ooit nog terug te zien, lanceerde het koppel een oproep op Facebook. “Die hangertjes zijn in principe niet door te verkopen. De juweeltjes zijn immers niet zo veel waard en er zit as in. Ze zijn als het ware relikwieën die geen waarde hebben voor een buitenstaander. Hopelijk komt iemand ze tegen op het internet of misschien krijgen de daders wel spijt… We loven alvast een beloning uit aan diegene die ons de hangertjes terug kan bezorgen.” Wie weet waar de rouwjuweeltjes zich bevinden, kan Elise een privébericht sturen op Facebook. (SDVO)