Asielzoekers plegen meerdere tabaksdiefstallen in Colruyt van Koksijde: “Even een plaag geweest”

Drie voormalige asielzoekers van het asielcentrum in Koksijde moesten zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden voor meerdere tabaksdiefstallen in de Colruyt van Koksijde. Allen lieten ze verstek. “Een tijdje waren die diefstallen daar een plaag”, merkte de procureur op.

De diefstallen werden allemaal gepleegd in september en oktober vorig jaar. Op 29 september, 12 en 13 oktober en tweemaal op 14 oktober trok het Bosnische koppel S. naar de Colruyt in Koksijde om tabak te stelen. Daarbij werden ze tweemaal vergezeld van een vriend van de man. Ze stopten de waren telkens onder hun kledij. “Het ging zowel om pakken losse tabak, filters als pakjes sigaretten van verschillende merken zoals Gauloise, Pall Mall en Camel”, sprak de procureur.

Daders spoorloos

“Het deed er hen niet echt toe. De buit bedraagt op die manier enkele honderden euro’s. De feiten werden vastgesteld door de winkel zelf maar de daders nadien verhoren lukte niet. Toen de politie hen wilde bezoeken in het asielcentrum bleken de twee mannen daar reeds vertrokken te zijn. Ze waren meer niet dan wel ingeschreven en vertrokken opeens. De vrouw van het koppel kon wel verhoord worden en gaf de feiten toe, maar vertrok daarna ook. Sindsdien zijn de drie daders spoorloos. De Colruyt van Koksijde kreeg een tijdlang wel meer af te rekenen met dergelijke diefstallen. Even was het een plaag. Ik vraag 6 maanden cel en 800 euro voor het koppel en 4 maanden en 800 voor de vriend.” Vonnis op 24 juni. (JH)