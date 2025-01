KIJK Vlammenzee nadat jongeren ‘bommetje’ laten ontploffen aan Emelgembrug in Izegem, politie doet oproep naar getuigen

Een groepje jongeren liet net na middernacht onder de brug aan het VTI in Izegem een bom ontploffen. Dat ging gepaard met een luide knal en immense vlammenzee. De politie is op zoek naar getuigen.

Even na middernacht rukte de brandweer uit naar Emelgembrug. Aan de kant van de Italianenlaan, waar ook het VTI van Izegem is gevestigd, had een groepje jongeren er niets beter op gevonden een explosief te laten ontploffen. Een andere jongere, die op zowat 100 meter van de brug stond, filmde alles. Na de ontploffing die gepaard ging met een enorme knal ontstond ook een vuurzee. Als bij wonder konden de jongeren het allemaal nog na vertellen. Je ziet ze als het ware uit de vuurgloed weg lopen.



De beelden gaan viraal op sociale media. “Op de beelden is te zien dat er een zestal personen in de buurt staan”, klinkt het bij de politie. De politie doet nu een oproep naar getuigen.

Of er personen gewond raakten, is niet duidelijk. “Voorlopig is er geen melding gemaakt van gewonden en het is ook niet duidelijk wie er betrokken was bij de ontploffing.”