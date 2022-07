Bruggeling opgepakt voor brandstichting in appartement in Harelbeke

Het parket laat weten dat ze een verdachte hebben opgepakt voor de brandstichtingen in een appartementsgebouw in Harelbeke. Het gaat om dertiger uit Brugge.

Vorige week maandag kreeg de brandweer een oproep voor een brand in de technische ruimte van een appartement in de Rietvoornstraat 6 in Harelbeke. Daar staat een appartementsgebouw bestaande uit verschillende blokken. Toen werd gedacht aan een kortsluiting. Het appartementsgebouw is nog in aanbouw en onbewoond.

Woensdag werd de brandweer opnieuw opgeroepen voor een brand op hetzelfde adres, dit keer in een ander appartementsblok. De deskundige kwam ter plaatse en terwijl die bezig was in het tweede blok, brak een brand uit in een derde appartementsblok op dat adres.