Brandstichting in de Zwaluwenstraat, politie start een onderzoek

In de Zwaluwenstraat werd vrijdag in de vroege morgen brand gesticht in een rijwoning. Er vielen geen gewonden. De politie is een onderzoek opgestart.

Omstreeks 6 uur vrijdagmorgen liep er een melding binnen van hevige rookontwikkeling in een rijwoning in de Zwaluwenstraat, in de wijk Westerkwarter/Vlaams Plein. Politie en brandweer snelden ter plaatse. Bij nazicht door de brandweer kan geen brandhaard gedetecteerd worden. Een tweede controle door het huis werpt een ander licht over de zaak. De brandhaard wordt uiteindelijk gevonden onder een overkapping in de tuin, aangrenzend aan de kelder.

“De brandweer heeft er sporen aangetroffen die erop wijzen dat de brand met opzet werd aangestoken. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de brand loopt nog. De slachtoffers kunnen een beroep doen op de dienst slachtofferbejegening van de politie voor verdere psychologische ondersteuning”, klinkt het bij de politie. Er vielen geen gewonden.