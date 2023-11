Wat is ’t verschil tusschen ’n schip en ’n zetel? Wal vo ’t antworde go je moeten wachten toe ip ’t ende van m’n stikstjie ‘k Gon ’t eeëst èn over da schip. ’t Is te zeggen over de Z533 die ol joaren ip ’t droge ligt in Zeeëbrugge.



Die gèrnoarkotter eejt de name van ‘Virtus’. Dat is Latieng vo Deugd, mor uut ’t word virtus kan j’ ook ‘t bievoeglik naamword ‘virtueel’ fabriceren. Virtueel, da beteeëkent: denkbeeldig. En ook nog: biena mo nog nie gheeël woar. Awal, wa bliekt? Dat da schip, de Z533 of Virtus, egentlik ol veejle joaren eegendom is van stad, mo ze wisten ’t nie mè zekerheed. Nu wal.

Mo dor ineeëns eegenoare van zien, en is egentlik gin kadoo. Brugge zit er letterlik en figurlik mee ipgeschipt. Die bóót is mor ’n krot en moe nu worden ipgekallefoaterd en ipgetuttematoaid. Da go ’t stad vil kluuten kosten.

Lanks den andere kant zoe ‘k ik ook wal e ki willen vernemen da ‘k eegenoare zien van entwa da ‘k nie wisten. D’ eeënigste ki da dat ol is geburd, was nie meeër of ’n stik van twi euro da ‘k voenden in de zak van ’n veste die in m’n kasse angde. Goeëd vor ’n kaffietjie, peesde ‘k. Mo da kaffietjie was oendertusschen drie euro. Die twi euro kostte mien dus ’n euro.

Minder erg of die vint uut m’n stroate die nie vernam dat er ‘n kotter van èm ip de koaje laag, mo dat er entwoars ’n koter van èm roenlieëp, ’n kleeënen dus. Dat eejt èm vil gaald gekost.

Mo wat is nu ’t verschil tusschen ’n schip en ’n zetel? Da moe je gon vragen an Jasper Pillen. Je peejsde dat ie ’n zetel in ’t parlement aad, mo je most èm ofstoan en dendieën van minister kreeëgt ie ook nie. Of oe da je tusschen wal en schip terechtekomt.