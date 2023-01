De macht van het geld zorgt voor de kracht van verandering

Ik heb de tijd nog geweten dat er drie ziekenhuizen waren in Roeselare. Drie! Er was het Heilig Hartziekenhuis in de Wilgenstraat, het stedelijk of OCMW-ziekenhuis in de Brugsesteenweg en Maria’s Rust-oord in de Westlaan. De Roeselarenaars wisten precies wat ze konden verwachten in welk ziekenhuis. Ook de dokters, chirurgen en verpleegkundigen waren verknocht aan hun ziekenhuis en in die tijd leek het onwaarschijnlijk dat ze een carrièreswitch zouden overwegen in een ander Roeselaars ziekenhuis.

En toch, Maria’s Rustoord verdween eerst van de kaart als onafhankelijk ziekenhuis en werd onderdeel van het Heilig Hart. Specialisaties werden herschikt, verdwenen op de ene campus om gegroepeerd te worden op de andere campus. Ik herinner me levendig de ontmoeting met een bevriend dokter die Maria’s Rustoord had verwisseld voor het Heilig Hartziekenhuis. Dood-on-ge-luk-kig liep de man er de eerste jaren bij, want hij kon moeilijk aarden in ‘de fabriek’, zoals hij het Heilig Hart noemde.

De knapste dokters, beste technieken en apparatuur en een prima, moderne verzorging van de patiënten

Nu is er één topziekenhuis in Roeselare: AZ Delta in de Deltalaan. De knapste dokters, de beste technieken en apparatuur en een prima, moderne verzorging van de patiënten. Enkel het eten kan beter, maar van een grootkeuken kun je geen sterrenmaaltijden verwachten.

Het samensmelten van het Heilig Hartziekenhuis en het stedelijk ziekenhuis heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Grote ego’s, koudwatervrees en manifeste tegendraadsheid zorgden ervoor dat het jaren een ‘no go’ was. Tot minister Vandeurzen opeens de magische woorden sprak: ‘geen samenwerking is geen geld’. Alles kwam plots in een stroomversnelling terecht. Toponderhandelaar Geert Depondt slaagde erin alle plooien glad te strijken, enkele dokters en bestuursleden verdwenen en er kwam een state of the art-ziekenhuis in Rumbeke. En algemeen directeur Johan Hellings mag ondertussen al tien verjaardagskaarsjes uitblazen.