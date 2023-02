Amour moderne in hartje Marrakesh

Internationaal gelauwerd en geliefd om haar uitgesproken grafische signatuur in keramiek én textiel. Met een eigenzinnige Belgische knipoog naar minimale en abstracte kunst. Dat is LRNCE, beter bekend als Laurence Leenaert. Ze verhuisde van Gent naar Marrakesh en runt daar op onnavolgbare wijze haar studio, die floreert tussen traditioneel vakmanschap en hedendaagse flair.

Zielsverwantschap. Dat voelt Laurence in Marrakesh. Een connectie met de traditionele ambachten, de kleuren, de zon en een overvloed aan licht. Met de bruisende medina als werkveld, is ze vandaag waar ze wil zijn. “Wat begon als mijn zoektocht naar een eigen handtassenlabel, is nu zo veel meer dan wat ik ooit had kunnen dromen. Als 25-jarige verhuisde ik – kort na het stopzetten van mijn modeopleiding in Gent – op mijn eentje naar Marokko, zonder netwerk ter plaatse en met niet meer dan wat ik nodig had, waaronder mijn naaimachine.” Vandaag is LRNCE een gerenommeerd label met handgemaakte keramiek, meubels én textiel – van kledij tot tapijten, kussens en kunst. Met een stijl die je van ver en uit het niets herkent, en begeerd door mode-en designliefhebbers wereldwijd.

ZIELSVERWANTSCHAP

Minimale geometrische vormen, framed works met ruw canvas en textieloverschotten, geborduurde en handgeknoopte tapijten, wandkleden, dekens en tafellinnen, ready-to-wear stukken zoals kimono’s, tassen en sandalen. Het merk als geheel is het resultaat van Laurence haar liefde voor het textielambacht. Een experiment van kleur en textuur op kunstniveau. “Alles is zeer organisch gegroeid, waarbij ik mijn wereld en denken heb samengebracht met het lokale vakmanschap hier in Marrakesh. Wat niet evident was in het begin, want ik werd niet au sérieux genomen door mijn leeftijd, en als vrouw. Ik wilde iets nieuws creëren met authentieke Marokkaanse technieken en materialen, maar in de ogen van de ambachtsmannen deed ik alles te snel, te slordig en te chaotisch. Vandaag is er wel wederzijds respect, ze begrijpen mij, en het waardevolle aspect van mijn ontwerpen. Ik werk samen met zo’n 40-tal lokale vakmensen en zij gaan elke uitdaging qua vormgeving of techniek aan. We maken tijd voor elkaar waardoor ik mijn verhaal kan vertellen zonder gelimiteerd te zijn. De stoffen die ik gebruik zijn handgeweven in mijn vaste kleine atelier in de medina, waar de kennis al drie generaties overgaat van vader op zoon. Bij grotere opdrachten ga ik naar een klein dorp verderop, waar alle mannen en vrouwen zich verenigen in het gemeenschappelijke dorpsatelier, met weefgetouw.” Erg betekenisvol allemaal, en dat primeert bij Laurence. Om te blijven groeien in de richting die zij wil. “Mijn werk is luchtig en fun. Het laat me ontdekken wie ik ben en ieder nieuw item – van keramiek tot textiel, leder- of houtbewerking met een goeie kneep passie, veel goesting en humor naar mijn hand zetten.”





ROSEMARY

En met die kernkwaliteiten op zak, kunnen wij ons dit jaar helemaal verheugen op haar eerste echte grote interieurproject: Rosemary, de riad van Laurence en haar man Ayoub Boualam, die met vijf kamers als riad d’hôtes zal openen nog voor de zomer, in hartje Marrakesh. “Momenteel zijn we samen met ons team elk detail van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes aan het voorbereiden. Alles wordt met de hand gemaakt, geschilderd en bewerkt, van de vloeren tot de meubels, het servies en het textiel. Het LRNCE-DNA zal in elk detail aanwezig zijn. Heel spannend allemaal. We gaan zelf alles blijven opvolgen maar het management van de riad d’hôtes zal mijn zus doen. Ze is hier in Marrakesh gearriveerd net voor de wereld op slot ging door corona, en ze is blijven hangen.” ( lacht) We kijken ernaar uit! ■