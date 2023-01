Wonen, werken en overnachten in een statige villa in Koksijde

Nadat ze samen studeerden in Gent, spoelden Suze en Guy vanuit Antwerpen aan de kust aan. In Koksijde kochten ze een ruime villa, die naast de privéwoning en hun dierenartsenpraktijk ondertussen ook onderdak biedt aan een B&B.

Suze en Guy leerden elkaar kennen toen ze allebei voor dierenarts studeerden. Ruim dertig jaar geleden belandden ze in Koksijde, waar ze een praktijk konden overnemen. “Nadat we hier eerst een woning huurden, keken we uit om iets te kopen. Een klant van ons prees deze villa aan, maar als starters beschikten we toen nog niet over voldoende middelen. Enkele jaren later kwam de woning opnieuw te koop en tot onze eigen verbazing werd ons bod aanvaard”, zegt Guy.

Originele vloer en trap

Het huis is in de vroege jaren zestig gebouwd. De omvang, vier bouwlagen hoog en bijna volledig onderkelderd, schrikte veel kandidaat-kopers af. Al bood dat natuurlijk ook heel wat mogelijkheden. “Iemand anders wou er naar verluidt een schimmig rendez-voushotel van maken. Daardoor genoten wij de voorkeur van de eigenaar, om hier ons kabinet voort uit te bouwen”, pikt Suze in. “In de inkomhal behielden we de originele vloer en trap, maar we breidden de keuken gevoelig uit en in de woonkamer kwam er onder meer een nieuwe haard.”

“We hebben het hele jaar door een vakantiegevoel in eigen huis”

Bij die eerste verbouwingen, op het gelijkvloers, trokken ze ook alle leidingen door tot boven en voorzagen ze meteen een aparte hal naar de dubbele zolder. “Daar hebben we in een latere fase ook het dak geïsoleerd én airco en zonnepanelen voorzien. Zo konden we deze vroegere fuif- en toneelruimte voor de kinderen een nieuwe functie geven als B&B.”

Voor die werken vertrouwden ze altijd op dezelfde aannemers en kozen ze ineens voor de beste materialen: meteen goed. Om diezelfde reden namen ze ook telkens een (binnenhuis)architect onder de arm. “We zijn ervan overtuigd dat de meerprijs daarvoor ook een effectieve meerwaarde betekent, in de vorm van hulp, tips en advies”, stelt het koppel.

1/12 © Joke Couvreur 2/12 © Joke Couvreur 3/12 © Joke Couvreur 4/12 © Joke Couvreur 5/12 © Joke Couvreur 6/12 © Joke Couvreur 7/12 © Joke Couvreur 8/12 © Joke Couvreur 9/12 © Joke Couvreur 10/12 © Joke Couvreur 11/12 © Joke Couvreur 12/12 © Joke Couvreur 1/12 © Joke Couvreur 2/12 © Joke Couvreur 3/12 © Joke Couvreur 4/12 © Joke Couvreur 5/12 © Joke Couvreur 6/12 © Joke Couvreur 7/12 © Joke Couvreur 8/12 © Joke Couvreur 9/12 © Joke Couvreur 10/12 © Joke Couvreur 11/12 © Joke Couvreur 12/12 © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur

Vakantiegevoel

De B&B telt tien bedden en opende vijf jaar geleden. In de herfst van haar carrière kon Suze hier haar creativiteit in kwijt. “Beneden houd ik rekening met Guy zijn smaak in de keuze voor interieurobjecten, maar hier boven mag hij zich niet moeien”, knipoogt ze.

Eyecatchers tussen de witte muren zijn de centrale trap, de gezellige zitruimte bij het ronde raam en het losstaande bad in de noksuite. Suze kan hier nu ook volop haar passie voor lifestyle ontwikkelen. “Met de gasten ga ik dikwijls wildplukken in de duinen, waarna ik een kookworkshop geef op het terras naast de tuin. Daar staan ook een glampingtent, een vuurschaal en een houtgestookte hottub, waar wij zelf ook graag gebruik van maken”, leidt de gastvrouw ons rond.

“Zo hebben we hier het hele jaar door een vakantiegevoel in eigen huis. En ook de kinderen komen nog dikwijls genieten van een weekendje aan zee, waarbij zij dan liever in de B&B-kamers dan in hun vroegere slaapkamers overnachten!”





Woon-ID – Suze Bogaerts (57) en Guy Colson (63) werken allebei als dierenarts. Suze baat ook de B&B Summertime uit. – Ze hebben twee kinderen: Lize (31) en Lander (30). Nu zij het huis uit zijn, geniet het koppel van het gezelschap van kat Toby. – Dertig jaar geleden kochten ze hun villa in Koksijde. – De woning staat op een perceel van 800 m². Het huis heeft een oppervlakte van 225 m². www.bnbsummertime.com