Geraffineerd het leven vieren bij restaurant La Vida in Aarsele

Perfect geserveerde streekgerechten, met een bijzondere knipoog naar het Spaanse leven. Dat is de schoonheid van de kaart in restaurant La Vida in Aarsele. Een vertaling van de kernwaarden van chef Dries De Ceuninck en gastvrouw Monique van Helvert: het leven vieren. Zoals de naam van hun zaak laat ve rmoeden. Hun leven klinkt als een boeiende, gesmaakte culinaire roman. Na 13 jaar in Spanje te wonen en te werken, etaleren ze nu samen in Aarsele het betere smaakpalet. Hij in de keuken, zij in de zaal. En waar het kan brengt de chef ook zelf zijn gerechtenaan tafel. Een dappere tweestrijd die moeiteloos door de avond walst en getuigt van ervaring en vakmanschap. We worden verrast door een uitgesproken duurzame en streekgebonden keuken. Met als blikvanger het struisvogelgerecht met (zeer gegeerd) vlees van een van Europa’s grootste struisvogelkwekerijen in Aarsele. Een heerlijkheid voor de liefhebbers, zonder twijfel, maar ik zet bij deze toch mijn culinaire joker in.

Op aanraden van Monique starten we de avond met de Polyd’Or, een sprankelende Aarseelse wijn volgens de méthode champenoise, van wijndomein Hoogenhove. De amuses zijn een sterrenslag: van traaggegaard buikspek met appel en rode kool, tot een huisgemaakt kroketje van risotto en aardpeer en een blini met gemarineerde zalm, room en kaviaar. Gevoed door de eerste lenteprimeurs en zonnige dagen kiezen we vervolgens voor een gepofte polderaardappel met noordzeegarnalen en groene asperges als starter en bestellen de favoriet van vele gasten als hoofdgerecht: de gegrilde black tiger-reuzengarnalen met Spaanse kruiden, klaargemaakt op de Green Egg in de keuken, on the side, La Vida-frietjes van Kanegemse aardappels: goudheerlijk en goed. Zoals het lekkere leven mag zijn.