Wildlife Photographer Of The Year | ZWIN Natuur Park

Verrassend, intrigerend en van een ongekende schoonheid. De foto’s van de prestigieuze Wildlife Photographer Of The Year tentoonstelling zijn niet alleen winnende beelden van een internationale fotowedstrijd, maar zonder meer ook een overtuigende herinnering aan wat we te verliezen hebben als we onze impact op de aarde niet aanpakken.

Nog tot 2 oktober exposeert het ZWIN Natuur Park de 57ste editie van de prestigieuze Wildlife Photographer Of The Year tentoonstelling, het pronkstuk van het Natural History Museum in Londen. Een fascinerende inkijk op de biologie van dieren, vogels, insecten en zeedieren in hun natuurlijke en stedelijke omgeving.

📷 ‘Deep feelers’ van de Franse onderwaterfotograaf en bioloog Laurent Ballesta

🎫 Met een ticket heb je toegang tot de expo, de interactieve Zwin-tentoonstelling, de panoramatoren, het huttenparcours, het kijkcentrum en de Zwinvlakte.