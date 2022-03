Binnenkijken in een hedendaagse nieuwbouwwoning in Kortemark: combineren met visie

Haïke en Alexander kwamen op het punt om een eigen stekje te zoeken. Toen ze naar bouwgrond gingen kijken in een wijk in Kortemark, kwam bij Alexander wat jeugdsentiment naar boven. Ze ‘adopteerden’ het laatste stukje bouwgrond en deden er hun ding mee onder het motto: save the best for last.

Haïke en Alexander houden niet van het conventionele. Hun blokvormige nieuwbouwwoning oogt modern, maar niet strak. Ook de ligging van de woning op het perceel is atypisch: ze staat centraal. Daardoor hebben ze een ochtend- en avondterras én twee gazons. Een doordachte en vastberaden gedachtegang die ook terugkomt in het interieur van de woning. Een overheersende stijl hebben ze niet. Zo omschrijven ze het zelf: “Het moet niet altijd samen horen om samen te passen.”

Een degelijke basis

Een woning bouwen betekent veel keuzes maken. Toch hadden Haïke en Alexander niet veel last van keuzestress omdat ze een duidelijke visie voor ogen hielden. “Als jonge gast wil je soms zo veel: een hippe keuken, een designeyecatcher, een mooi aangelegde tuin… Tot je het prijskaartje ziet, dan begin je te twijfelen. Toch kozen we resoluut voor de lange termijn: een echte terrazzovloer gecombineerd met een betonvloer, een keuken in multiplex Pools grenen, blokdeuren en aluminiumramen. Een stevige start – qua prijs én materiaal – waarmee je jaren voort kan”, aldus Haïke.

We kozen voor kleur, warmte en een combinatie van Ikea, design en tweedehands

“Gelukkig zijn we zelf redelijk handige harry’s en konden we ook rekenen op de hulp van onze ouders. Zo laste mijn schoonvader onze ijzeren livingtafel”, gaat Haïke voort. “Ook testen we zelf graag nieuwe dingen uit. Met mijn bedrijf lichter laser ik allerlei spullen en materialen. Ik probeer die materialen thuis veel uit en af en toe blijft er al eens iets staan. Buiten deden we ook ons ding. Zo oogt ons tuinhuis wat ongewoon; het is een zwarte container. Het staat echt perfect in onze tuin en het is dé mooiste slaapplek voor poes Pep”, verkondigt Haïke trots.

1/11 In de warm ingerichte woonkamer trekt de knalgele zetel meteen de aandacht. De designstoelen konden ze voor een zacht prijsje op de kop tikken tijdens een fabrieksverkoop. © Joke Couvreur 2/11 © Joke Couvreur 3/11 © Joke Couvreur 4/11 © Joke Couvreur 5/11 © Joke Couvreur 6/11 © Joke Couvreur 7/11 © Joke Couvreur 8/11 Bewoners Alexander en Haïke. © Joke Couvreur 9/11 © Joke Couvreur 10/11 © Joke Couvreur 11/11 © Joke Couvreur

Design combineren met vondsten

Dat kwaliteit niet gelijkstaat aan kiezen voor tijdloos, bewijzen Haïke en Alexander. Ze kozen steevast voor kleur, warmte en een combinatie van Ikea, design en tweedehands. “Onze zetel van vida design is knalgeel en onze Smegkoelkast is babyblauw. We hebben ook enkele designstoelen staan die we op de kop tikten tijdens een fabrieksverkoop. Dat scheelt in prijs”, verklapt Haïke. Naast nieuwe spullen zijn vondsten prominent aanwezig. “De vestiaire in de gang is een oude locker uit een textielfabriek. Voorts redden we een oude spiegel uit een vervallen woning en nam ik het krantenrekje van mijn oma onder mijn hoede. Allemaal zaken die niet per se samen horen, maar wel passen.”

Ook lokaal ambacht krijgt hier zijn plekje. “Ik maak zelf juwelen, dus ik weet hoe belangrijk het is om Belgisch te kopen. Zo zijn de bureaukasten van het Belgische Kewlox, heb ik kaarsen staan die gemaakt zijn door een vriendin en hangt er een poster van Studio Boot. Die laatste komt eigenlijk uit Nederland, maar dat is bijna België. Dat telt ook”, lacht Haïke. (Charline Devoldere)





Woon-ID – Haïke Vandecasteele (26), Alexander Dedeyster (28) en poes Pep wonen sinds mei 2020 in hun nieuwbouwwoning in Kortemark. Haïke is met haar twee bedrijven – lichter laserstudio en atelier dichter – een bezige bij. Ook Alexander steekt graag de handen uit de mouwen als monteur bij New Holland. – Oppervlakte: 450 m² waarvan 160 m² bewoonbaar. http://www.lichterlaser.studio – www.atelierdichter.be