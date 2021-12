Binnenkijken in een halfopen kustvilla in Oostduinkerke: De charme van de fifties

Wanneer Kevin en Anke hun voordeur openen, zien ze de Oostduinkerkse duinen. Ze wonen hier tussen de vakantiegangers en tweedeverblijvers en ervaren het hele jaar door een vakantiegevoel. “We waren meteen verliefd op het uitzicht. Hier komen we volledig tot rust.”

Kevin en Anke baten sinds dit voorjaar een koffiebar uit in Koksijde. Ze zijn echter al langer een ‘horecakoppel’. “Ik werkte vroeger als jobstudente in het restaurant van Kevins mama, waar hij toen ook aan de slag was. Toen ik er enkele jaren later nog eens ging eten, sloeg de vonk over tussen ons”, vertelt Anke. Kevin had toen net een appartement gekocht in zijn hometown Veurne, waar ze twee jaar samen woonden. Daarna gingen ze op huizenjacht aan de kust.

“Ik heb in mijn jeugd zowel in Mol, Gent, Nederland als in Brussel gewoond, maar in Oostduinkerke kwam ik altijd thuis. Hier vind je het mooiste strand en de leukste winkelstraat”, stelt Anke. “Onze zoektocht verliep wel stroef, want de huizen worden hier héél snel verkocht. Toen we deze woning ‘s avonds op een immosite zagen opduiken, planden we de volgende ochtend al een bezoek in. Dan hebben we meteen beslist. Ietwat onbezonnen, misschien, maar we hebben het ons nog geen minuut beklaagd!”

Een en al rust

De halfopen villa dateert van 1954, werd voorheen verhuurd en was recent gerenoveerd. “De charme van de oude woning en het feit dat de grote werken al achter de rug waren, trokken ons over de streep.

In onze koffiebar vind je felle kleuren, maar hier bewaarden we bewust de rust

We waren ook instant verliefd op het rieten dak en de ligging, vlak bij de duinen”, zegt Kevin. “We hadden hier meteen een thuisgevoel, maar we maakten de woonkamer en de keuken nog wat gezelliger met zachte gordijnen, een knusse zetel, een haard, plantjes, nieuwe verlichting en een nieuwe laag verf. In onze zaak vind je felle kleuren, maar hier bewaarden we bewust de rust.”

Van bed in bad

Op de bovenverdieping was er meer werk aan de winkel. “Daar isoleerden we de zolder en alle rolluikkasten. Bovendien hebben we de badkamer volledig vernieuwd, want die was niet alleen klein, maar ook nog eens onpraktisch ingericht. Het gebeurde wel eens dat er tijdens de ochtendrush een tandenborstel in de wc-pot viel”, lacht Anke.

“Omdat er in de badkamer geen plaats was voor een bad, voorzagen we dat in onze master bedroom. We breidden die ook uit met een dressing, door een muur in een kinderkamer open te breken, zodat we daar nu langs weerskanten ramen hebben. De overige twee slaapkamers gebruiken we voorlopig als bureau en logeerkamer, en de zolder willen we later nog opwaarderen tot speelruimte.”

Uitwaaien

Kevin en Anke beperkten zich bij de renovatie vooral tot de afbraak; voor de schilder- en decoratiewerken schakelden ze Ankes ouders in. “Doordat zij zelf al dikwijls verhuisden en ook mijn zus eerder al hielpen verhuizen, hadden zij die ervaring in de vingers. Bij hen konden we ook enkele maanden intrekken terwijl het hier onder het stof zat”, prijzen ze zich gelukkig. “Als we er nu aan terugdenken, zijn we tevreden dat die periode achter de rug is. Want hoe goed je ook alles tracht te plannen en te regelen, verbouwen brengt sowieso stress met zich mee!”

Gelukkig waren daar de duinen en het strand, op wandelafstand. “De zee heeft iets magisch: daar kunnen we gaan uitwaaien en ons hoofd leegmaken. Onze wekelijkse coronawandelingen tot in het bos doen we nu nog altijd en ook de trampoline in de tuin is een blijver. Op ons terras hebben we een kachel, zodat we het ook daar tot ‘s avonds laat gezellig kunnen maken met een glaasje wijn!”





Woon-ID – Kevin Vandewoude (31) en Anke De Nil (26) baten samen ontbijt-, lunch- en koffiebar Kantine uit in Koksijde. – Ze zijn nu zes jaar samen en wonen sinds twee jaar in Oostduinkerke, waar ook hun Britse korthaar Oscar (4) zich helemaal thuis voelt. – De woning staat op een perceel van 422 m². De bewoonbare oppervlakte meet 150 m².