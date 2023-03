Wouter Deprez – afkomstig uit Geluwe – woont in Gent, maar heeft een band met Brugge: “Ik voel mij het meest verbonden met het Minnewaterpark”

Op zaterdag 13 mei staat Wouter Deprez om 20 uur voor de elfde keer met ‘Speech’ op het podium van het Concertgebouw in Brugge. Deze voorstelling komt er voor het goede doel: meer bossen in Vlaanderen én in Congo. Zowel Wouter Deprez, Concertgebouw Brugge als Comedyshows.be zetten zich in voor dit project, zodat de integrale opbrengst gaat naar Faja Lobi of het project van Jurgen Heytens, én ook het Concertgebouwbos.

“Met de trein naar Oostende” zingt de groep Spring, maar tijdens onze babbel met Wouter Deprez kwamen we te weten dat hij met de elektrische fiets van Gent naar Brugge rijdt. Wouter staat ook niet stil bij aantallen en voelt zich het meest verbonden met het Minnewaterpark. Geniet mee van onze babbel op het podium van het Concertgebouw in Brugge, waar Wouter al tien keren optrad voor een uitverkocht Concertgebouw.

Is Brugge voor je een belangrijke stad?

Wouter: “Brugge voelt aan als een tweede thuis, omdat het altijd ongelofelijk plezant is om hier te spelen. Het is ook heel tof om in Brugge rond te lopen. Je voelt hier heel veel geschiedenis. Dat is heel aangenaam en zet je aan het denken.”

Als je hier optreedt, dan kan je ongetwijfeld niet genieten van de stad of ga je toch eens slenteren in de centrumstraten?

Wouter: “Ik ga zeker eens slenteren in de stad. Wat ik ook wel eens doe is mijn loopschoenen en de bijhorende kledij aantrekken en dan nog eens een toertje gaan lopen doorheen Brugge. Sinds kort heb ik een elektrische fiets. Daar kwam ik al eens mee vanuit Gent naar Brugge en ’s nachts reed ik zelf nog terug naar Gent.”

Heb je hier al favoriete plekjes? Een café? Een restaurant?

Wouter: “Ik voel mij het meest verbonden met het Minnewaterpark, zelfs al van in de tijd van het Cactus Festival. Het is inderdaad al een hele tijd dat ik Brugge ken. Toen ik in Geluwe in West-Vlaanderen woonde, trokken we er vooral op uit naar Ieper, Kortrijk of naar De Panne. We deden wel enkele familie-uitstappen met de nonkels en tantes. Toen bezochten we regelmatig eens Brugge.”

Wouter Deprez treedt een elfde keer op voor het goede doel. © PADI/OBI

Je stond al tien keren met dezelfde voorstelling ‘Speech’ in een uitverkocht Concertgebouw Brugge én daar doe je nu nog één voorstelling voor het goede doel bij.

Wouter: “Ik vind het super dat deze zaal al tien keren vol zat, maar eerlijk: ik ben niet bezig met aantallen. Ik was verwonderd dat het al tien keren was dat ik met ‘Speech’ hier was en vooral dat ik al zoveel mensen met die voorstelling bereikte. Het is natuurlijk voor mezelf flatterend dat ik hier al zoveel keren op hetzelfde podium stond. Het is misschien eigenaardig, maar benefieten spelen is nog plezanter. Dat komt omdat dit niet voor jezelf is, maar omdat je iets kan doen voor anderen en dat zorgt ook voor mezelf voor een goed gevoel.”

Akkoord, je staat niet stil bij getallen, maar toch rekende ik het eens vlug uit. Je stond hier tien keren en er waren telkens 1.200 mensen present of je speelde ‘Speech’ hier al voor in totaal 12.000 mensen. Dat is twee keer de Lotto Arena in Antwerpen vullen hé.

Wouter: “Echt? Dat zou kunnen, ik weet niet hoeveel mensen er daar binnen kunnen. Maar nogmaals: ik vind die aantallen wel flatterend, maar wat vooral telt is hoe goed je uw optreden kan doen. In een zaal waar slechts 50 mensen binnen kunnen kan een optreden ook geweldig verlopen. Je hebt dan weer grote zalen waar het dan niet leuk is om te spelen. Hier heb je de combinatie dat je voor veel mensen speelt – wat tof is -, dat je in een zaal zit met een heel goede akoestiek, waar de mensen dicht bij elkaar zitten en waar je op het scherpst van de snede kan spelen. Ik kan hier in het West-Vlaams spelen en dat is ook een extra troef, omdat dit mijn eerste taal is. Ik kan daarin sneller denken en improviseren. Met al die ingrediënten samen wordt dit elfde optreden voor het goede doel in het Concertgebouw van Brugge ook wel een heel bijzondere en ongetwijfeld geslaagde avond.” (PADI)

Zaterdag 13 mei om 20 uur in Concertgebouw Brugge. Info en tickets: www.comedyshows.be – Steun het bos van Faja Lobi en doe een storting op BE18 3631 2514 2265. Koop of schenk een boom. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar. Info via www.concertgebouw.vbe/concertgebouwbos.