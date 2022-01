Willy Sommers over ‘Tien-om-te-Zien’: “Wij stonden aan de grond genageld”

Hét nieuws dat heel muzikaal Vlaanderen gelukkig maakte, was dat tijdens de zomerperiode ‘Tien-om-te-Zien’ terug komt naar de kust. Inderdaad, tussen 15 juli en 15 augustus neemt vtm acht afleveringen van dit liedjesprogramma op vanop de Zeedijk in Middelkerke, met de presentatoren Anne De Baetzelier en Willy Sommers.

Willy Sommers was al zestien jaar presentator van ‘Tien-om-te-Zien’ én dit ruim 12 jaar aan de zijde van Anne De Baetzelier, die eens werd vervangen door Yasmine of Bea Van der Maat. Eind vorige week was Willy ’s morgens te gast bij Q-Music. “Ik werd met een snoes gelokt naar de studio van Q-Music, waar ik de Top 500 moest aankondigen. Dat werd toch aan mij gevraagd. Ik vroeg aan mijn manager of dat wel echt nodig was, want ’t was om 7 uur in de morgen. Hij zei dat ik best langsging. Omdat ik met de mensen van Q-Music een goede band heb, besloot ik dan maar te gaan. Ook Anne was aanwezig. In de studio weerklonk muziek en ze zeiden dat ze een verrassing hadden, namelijk dat ‘Tien-om-te-Zien’ tijdens de zomer terugkomt. We stonden aan de grond genageld, we wisten helemaal van niets. Anne stak haar handen in de lucht en ik vroeg spontaan: “Met ons erbij?” Ze zeiden dat het inderdaad met ons zijn. Dat was geweldig nieuws. De acht opnames worden gehouden tussen 15 juli en 15 augustus. Hopelijk kunnen we dan volle bak gaan qua aantal bezoekers en hopelijk zijn de coronacijfers tegen dan dus heel goed. Daarna hadden we een korte geïmproviseerde receptie bij Dirk Lodewyckx, de grote baas van VTM. Ik had die zelf nog nooit ontmoet. Hij zei dat hij zo trots was dat Anne en ik dat terug gingen presenteren. Hij zei ook nog: “Tien-om-te-Zien’, dàt is gewoon Anne en Willy.” Vorig jaar dachten Anne en ik dat Aaron en Laura onze opvolgers zouden worden, maar of die er nu terug zullen bijzijn, weet ik niet. Wat wél vast staat, is dat Anne en ik terug zullen presenteren, acht afleveringen lang! En die vrijdagmorgen was dat toch wel super goed nieuws!” (PADI)